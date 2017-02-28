В Эстонию прибудут 1200 солдат батальона НАТО

Глава контингента НАТО, полковник Вооруженных сил Соединенного Королевства Джайлс Р. Харрис, сказал журналистам в среду, что батальон, включающий около 1200 военнослужащих Соединенного Королевства и Франции, прибудет в Эстонию в течение последующих шести недель и что за это же время в Эстонию будет доставлена техника подразделения.

Элемент командования контингента НАТО уже прибыл в Эстонию.

Министр обороны Маргус Цахкна в среду посетил расположенный в главном штабе Сил обороны элемент командования боевой группой батальона НАТО и получил от его главы основательный обзор прибытия союзников в Эстонию.

«Эстонию связывает с Соединенным Королевством долгое и крепкое боевое братство. Прибытие эскадры морского флота Великобритании для таллиннского рейда во время Освободительной войны склонил соотношение сил в Балтийском море в нашу пользу, - сказал министр. - Размещение в Эстонии подчиняющейся Соединенному Королевству боевой группы батальона НАТО сбалансирует ситуацию в области безопасности и подаст четкий сигнал о решительности и единстве НАТО».

По словам Цахкна, НАТО с помощью дислоцированных на своей границе боевых групп батальона гарантирует мир и стабильность на территории всех стран-членов. Дислоцирование международных боевых групп является частью более масштабных усилий альянса, направленных на укрепление позиции сдерживания и обороны НАТО, оно демонстрирует силу альянса.

Боевая группа батальона НАТО будет дислоцирована в Тапа, она будет действовать в сотрудничестве с 1-й пехотной бригадой. Соединенное Королевство предоставит 800 военнослужащих, боевые машины пехоты Warrior, танки Challenger 2 и тактические дроны разведки. В первой половине года в деятельность подразделения будет участвовать только Франция, сообщившая, что предоставит 300 военнослужащих с танками Leclerc и бронемашины.

В мае батальон примет участие в трехнедельных масштабных учениях Kevadtorm.