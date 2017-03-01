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Берегись автомобиля! С сегодняшнего дня по Эстонии могут колесить беспилотные машины

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Экспертная комиссия Государственной канцелярии совместно с разными ведомствами и министерствами пришла к мнению, что с сегодняшнего дня по всей Эстонии можно тестировать беспилотные автомобили. 

«Мы видим, что Эстония – это маленькая страна, открытая для новых технологий, и она может быть очень хорошим партнером для больших предприятий. И не столько, как полигон для испытаний, сколько, как площадка для внедрения технологий и услуг в реальную жизнь», - сказал руководитель экспертной комиссии Пирко Конса, сообщает Tehnika.

Первые беспилотные транспортные средства будут выполнять регулярные поездки начиная с первого июля, когда в Таллинне между кругом Виру и Котлом культуры начнут курсировать два беспилотных автобуса.

На практике решение комиссии означает, что с сегодняшнего дня управлять рейсовым автобусом можно будет с экрана ноутбука. «Однако, так называемый водитель все равно должен быть трезвым и иметь водительские права. Он также несет ответственность, если произойдет какой-нибудь несчастный случай», - сказал советник Госканцелярии Мартен Каеватс.

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