Пьяный водитель врезался в дерево: пострадал он сам и пассажир

Авария произошла в 10.13. Автомобиль Audi 80, которым управлял пьяный 50-летний водитель, выехал с дороги и врезался в дерево.
Скорая увезла с места происшествия самого водителя и пассажира автомобиля – 39-летнего мужчину.
Вчера днем в Выруском уезде в волости Антсла произошла авария, в которой пострадали двое мужчин.
Авария произошла в 10.13. Автомобиль Audi 80, которым управлял пьяный 50-летний водитель, выехал с дороги и врезался в дерево.
Скорая увезла с места происшествия самого водителя и пассажира автомобиля – 39-летнего мужчину.
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