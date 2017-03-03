Пьяный водитель врезался в дерево: пострадал он сам и пассажир

Синий кит как лампочка во рту

В последнее время периодически задумываешься о том, остался ли в этой стране еще хоть кто-то, кому мы не рассказали о «синих китах», группах смерти и массовых детских самоубийствах. До сих пор тема существовала преимущественно в русской аудитории, теперь же докатилась и до эстонской.