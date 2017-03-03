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В России расследуют жуткое убийство семьи из четырех человек

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В городе Ак-Довурак в Туве расследуют убийство семьи. Сотрудники МЧС во время тушения пожара обнаружили в одной из квартир пятиэтажного дома и в подъезде тела четырех человек, в том числе двух маленьких детей. Региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело, сообщает Newsru.com.

По словам официального представителя СУ СК по республике Аллы Нурсат, инцидент произошел минувшей ночью. "Первоначальными следственными действиями установлено, что 4 марта 2017 года в квартире по месту своего проживания обнаружены тела 35-летних супругов с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений", - рассказала РИА "Новости" сотрудница ведомства.

По ее словам, также в квартире в ванной комнате были обнаружены в воде тела малолетних детей супружеской пары - четырех и шести лет. Предположительно, их утопили.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАроссияубийствоуголовное дело
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