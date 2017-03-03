В России расследуют жуткое убийство семьи из четырех человек

По словам официального представителя СУ СК по республике Аллы Нурсат, инцидент произошел минувшей ночью. "Первоначальными следственными действиями установлено, что 4 марта 2017 года в квартире по месту своего проживания обнаружены тела 35-летних супругов с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений", - рассказала РИА "Новости" сотрудница ведомства.

По ее словам, также в квартире в ванной комнате были обнаружены в воде тела малолетних детей супружеской пары - четырех и шести лет. Предположительно, их утопили.