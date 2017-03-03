Вы его видели? Полиция ищет 25-летнего Тайво

В полицию поступило сообщение об исчезновении Тайво 1 марта. «На следующий день близкие Тайво пришли в полицейский участок, где полицейские собрали информацию о мужчине и обстоятельства его исчезновения», - сказал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марие Аава.

В последний раз близкие общались с Тайво 19 февраля. Члены семьи мужчины ходили к нему домой, но там его не было.

Аава подтверида, что Тайво объявлен без вести пропавшим и полиция занимается выяснением обстоятельств его исчезновения и обнаружением место нахождения молодого человека.

Объявлением о поиске молодого человека сегодня на своей в Facebook разместило целевое учреждение «Kadunud», которые просят связаться по инфотелефону 6616776 людей, у которых в Пярну есть устройства видеоохраны в окрестностях улицы Пика или которые знают о месторасположение видеокамер.

Рост Тайво 185 см, у него спортивное телосложение и широкие плечи. У него темные, короткие волосы (прическа «ежик») и серые глаза. В последний раз, когда его видели, на нем была темно-синяя спортивная куртка, черные штаны и черные ботинки. На шее он носит серый шарф, а на руках черные кожаные перчатки. Также на нем могут быть очки.

Всех, кто видел изображенного на фотографии молодого человека или обладает информацией, которая может помочь в его обнаружении, просят связаться с полицией по телефону 112 или с целевым учреждением «Kadunud» по телефону 6616776.