Daimler отзовет по всему миру около миллиона новых Mercedes-Benz после 50 случаев возгорания

Как сообщили в Daimler, на сегодняшний день зафиксирован 51 случай возгорания, 30 из которых произошли в США. Решение компании об отзыве затронет автомобили классов С и Е, а также машины СLA, GLА и GLC классов, выпущенные с 2015-го по 2017 год, пишет newsru.com.

Уточняется, что более 300 тысяч машин будут отозваны в Соединенных Штатах, которые являются одним из крупнейших рынков для Mercedes-Benz (наряду с Китаем и Германией). Информации о том, каких еще стран коснется постановление Daimler, пока нет.

Компания начнет оповещать клиентов о готовящемся отзыве в конце марта. Дилерам предстоит провести проверку двигателей и установить предохранители.