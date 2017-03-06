На Чудском озере зафиксированы два случая нарушения границы

В 7.28 в воскресенье утром погранохрана зафиксировала незаконное пересечение на моторных санях временной контрольной линии на направлении из России в Эстонию и назад. Об инциденте проинформировали российскую погранохрану, сообщила Лыунаская префектура.

Тем же утром в 10.03 погранохрана выявила незаконное пересечение временной контрольной линии на направлении из России в Эстонию и назад. Эстонские пограничники проинформировали своих российских коллег, которые задержали пятерых рыбаков, нарушивших границу.