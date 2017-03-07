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Фото: машина спасателей попала в ДТП, пострадали три человека

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee

В Ярвамаа, в деревне Тарбья вылетела с дороги спасательная машина, ехавшая на вызов. В ДТП пострадали три спасателя, сообщает Ляэнеский спасательный центр.

О ДТП со спасательным автомобилем Центр тревоги получил сообщение вечером в 17.53.

Спасатели сами сообщили о происшествии и вызвали помощь. На место ДТП приехали две машины скорой помощи, спасательная команда Тюри и полиция. Во время ДТП в машине находились четыре спасателя, три из которых были доставлены в больницу Пайде.

Спасательная команда Пайде направлялись по шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа на произошедшее ДТП, когда, по предварительным данным, водитель потерял управление, машина вылетела с дороги и перевернулась на бок.

Все обстоятельства ДТП выясняются. 

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