В загсах с волнением ждут реформы уездных центров

Реструктуризация сети государственных загсов - это часть начатого процесса прекращения деятельности уездных управ, у которых, как показалось руководству в столице, объем задач стал слишком незначительным. Программу проведения реформы готовит по заданию правительства Министерство финансов, и она вот-вот должна увидеть свет, чтобы потом в парламенте стать законом. В общем и целом известно, что все свершится с января 2018 года. «Местные задачи уездных управ будут переданы местным самоуправлениям, а государственные задачи - министерствам и имеющимся службам», - анонсировали в Минфине.

Учреждения ЗАГС были муниципальными при советской власти, независимое же эстонское государство забрало эти дела себе. С нового года мы должны будем сделать шаг назад в этом смысле.

Советник отдела регионального управления в Министерстве финансов Сулев Валнер подтверждает, что основные договоренности о судьбе загсов после расформирования уездных управ уже достигнуты. Главным новшеством можно считать то, что волости и города, где базируются сегодняшние уездные управления - так называемые самоуправления уездных центров, получат задачи уездных управ: регистрация рождений и смертей, регистрация браков и разводов, совместная работа со священниками при регистрации браков, изменения пола, выдача личного кода на основании заявления, предоставление данных из регистра народонаселения по требованию, внесение в регистр народонаселения данных семейного состояния.

Самоуправление Таллинна уже и сейчас выполняет всю эту деятельность на основании соответствующего административного договора, но с января столичный загс получит объем работы также от Харьюского уездного управления.

Немаловажно, что третий по величине город Эстонии - приграничная Нарва, официально не являющийся сегодня уездным центром Ида-Вирумаа, в части загса таким центром станет наряду с Йыхвиской волостью.

Отдельно оговорен на уровне правительства вопрос о праве выдачи нового имени гражданину. Это будут вправе делать только четыре уездных самоуправления - Таллинн, Тарту, Пярну и Йыхви.

Заведующий Нарвской городской канцелярией городской секретарь Антс Лийметс рассказал, что их самоуправление вопросом будущего загса еще не занималось, поскольку соответствующего закона пока не принято. Но о том, что Нарва получит права уездного города, в мэрии в курсе. «Я уже понял, что нам практически передается загс», - осведомлен местный чиновник.

Сейчас нарвский отдел загса от Ида-Вирумааского уездного управления располагается на правах аренды в совсем небольшом помещении на первом этаже жилого дома в Кренгольмском районе города, и самоуправление на правах собственника даже не берет за это арендную плату. В этом смысле, как отметил Лийметс, с 2018 года ничего не изменится. А что касается работников, которых местному самоуправлению придется взять к себе на ставку, то тут ничего хорошего он не ждет.

«Для выполнения дополнительных заданий самоуправления получат в свое распоряжение денежные ресурсы, которые были для задач загс в уездных управлениях», - заверил Сулев Валнер из Минфина. Но в это нарвский чиновник Лийметс практически не верит: «Так обычно бывает только в первый год, а потом нам говорят, что это все будет включено в формулу, по которой государство дает нам деньги».

Изменится ли сегодняшний миниатюрный и неприглядный нарвский загс после передачи его в руки городской власти? Антс Лийметс полагает, что ответ будет дан только в будущем. Но он напомнил тем, кому нарвский загс кажется неудобным для регистрации браков, что в Эстонии есть и другие возможности для проведения этого радостного события: регистрация в церкви у священнослужителя, приглашение чиновника в другое место - в Нарве летом многие регистрируются в старинном замке, и даже есть теоретическая возможность для граждан России расписаться в консульстве РФ. «А в будущем часть браков можно будет заключать в Нарвской ратуше, в большом зале», - добавил собеседник.

Главный специалист Ида-Вирумааского уездного управления по работе с актами гражданского состояния Раиса Горски утверждает, что сегодня суть проблемы не в том, насколько подходят помещения для бракосочетаний. Она прямо таки боится - как удастся продолжать налаженную работу с нового года, когда состоится реформа уездных управ. «Площади - дело наживное, об этом можно будет поговорить потом», - отмечает она.

«Опасность в том, что можно разрушить весь регистр, он остановится в своем создании, а его очень долго создавали и с большим трудом, и на данный момент вся республика на это работает: чиновники кроме основной работы - регистрации браков, разводов и всего этого - еще дополняют, исправляют и улучшают (регистр) дальше. А что будет с первого января - это мы никто не знаем», - добавляет она.

Регистрация браков, как убеждает Горски, является не основной и всего лишь одной маленькой частью их дела: «Да, конечно, торжественные браки являются, может, самой видимой, яркой частью нашей работы, но далеко не самой большой и самой главной. Кроме этого у нас еще масса-масса всего другого. И когда хорошо отлаженная система работает, то это все другое на первый взгляд незаметно: человеку нужна бумага или услуга - он пришел, получил и ушел. А вот когда это не будет работать как надо, тогда это будет тоже очень ярко, я вам скажу! Мы, конечно, боимся».