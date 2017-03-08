Среда, 8. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Столтенберг призывает больше привлекать женщин в вооруженные силы НАТО

BNS
BNS
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса привлекать больше женщин в вооруженные силы, а также к разработке политики обороны и безопасности.

"Если мы хотим видеть в альянсе лучших людей, нам надо позаботиться о том, чтобы женщины играли более значительную роль. Мы не можем комплектовать из 50% населения", - сказал Столтенберг.

"Каждый из союзников должен с государственной ответственностью решать этот вопрос", - добавил он.

40% персонала НАТО - женщины, но генеральный секретарь не удовлетворен их количеством в руководстве и на оперативных должностях.

"НАТО больше не является мужским миром", - подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что четверть министров обороны в странах альянса - женщины, что является небывалым показателем и большим шагом вперед.

"Тот факт, что участвует все больше женщин, доказывает, что изменения возможны даже в таких традиционно мужских организациях, как НАТО и вооруженные силы вообще", - заявил Столтенберг.

Доля женщин в вооруженных силах стран НАТО достигла самого высокого в истории уровня, но составляла в 2015 году только 10,8%.

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