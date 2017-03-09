С губной гармошкой против «плимсов»: как уговорить детей хорошо учиться?

VEPA – это аббревиатура эстонских слов veel paremaks – «ещё лучше». Игра на развитие поведенческих навыков нацелена на то, чтобы учитель мог воздействовать сразу на весь класс, не реагируя на каждый отдельный случай нарушения дисциплины. Цель игры – развить положительное поведение учеников и создать в классе доброжелательную атмосферу.

Поработавшая в Кении и Гватемале Папп объясняет, что для проведения игры учитель вместе с учениками определяет кредо класса, то есть, что бы они хотели видеть, слышать, чувствовать и делать в классе своей мечты больше и что – меньше. Также ученикам объясняют, что нежелательные поступки – это «плимсы», за которыми следит учитель во время игры, а желательные поступки – это поступки VEPA, которые высоко ценятся и поощряются. Во время игры ученики работают в командах и они учатся замечать не недостатки, а успехи друг друга и положительно оценивать их, поэтому учеба в школе становится для детей более привлекательной, а значит, и успешной.

Чтобы привлечь внимание учеников, Кайре Папп при помощи губной гармошки и соответствующего жеста подает сигнал «тишина VEPA», потом она делит класс на несколько команд и записывает названия команд на доске. Ученики вместе с учителем решают, какое поведение во время игры считается поведением VEPA, а какое «плимсом». Если кто-то из учеников «плимсит», то учитель нейтральным тоном сообщает, в какой команде замечен «плимс» и делает на доске отметку рядом с названием соответствующей команды. Выигрывают все команды, получившие меньше четырех «плимсов», отмеченных на доске.

В классе Кайре Папп ученикам нравится быть по очереди учителями и работать в штабах. В каждом штабе дети сосредотачиваются на выполнении одного конкретного задания, выполняемого письменно, на планшете или с помощью рисования. Задания в штабах различные и группы перемещаются из одного штаба в другой.

Подробнее о том, как не помышлявшая о работе в школе волонтерка все-таки в ней оказалась, читайте в статье редактора «Учительской газеты» Сирье Пярисмаа.