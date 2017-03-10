Видео: машина врезалась в крышу жилого дома в Китае

Водитель пытался избежать столкновения, но по неопытности перепутал педали тормоза и газа.
В ДТП никто не пострадал.
Смотрите видео!
На востоке Китая мужчина потерял управление машиной и врезался в крышу дома, сообщает Postimees.
Водитель пытался избежать столкновения, но по неопытности перепутал педали тормоза и газа.
В ДТП никто не пострадал.
Смотрите видео!
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