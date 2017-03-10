Мужчина упал со смотровой площадки на водопаде Валасте

Несчастный случай произошел в 15.30, а к 18 часам спасатели подняли на берег упавшего с пяти метров мужчину и передали его бригаде скорой помощи.

Мужчина был в сознании и мог говорить со спасателями. По словам пресс-секретаря Идаского спасательного центра, состояние пострадавшего стабильно и он доставлен в больницу, пишет Postimees.

Смотровая платформа уже давно закрыта для посетителей. По словам пресс-секретаря, мужчина сказал спасателям, что перелез через ограждение и пошел к лестнице смотровой платформы, где подскользнулся и упал.