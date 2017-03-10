Фото: где любители антикварной мебели могут ее найти для создания стильного интерьера?

На помощь придут антикварные магазинчики и интернет-порталы, предлагающие подержанную старую мебель. Этого не надо бояться, ведь совершенно логично, что неиспольpованной антикварной мебели не бывает, пишет Kodu.

1. Письменный стол и стул

Фото: osta.ee

На наш взгляд, мебель в очень хорошем состоянии. Однако, по словам продавца, она все-таки требует реставрации.

2. Детская кроватка

Фото: osta.ee

Кроватка, без сомнения, требует серьезной реставрационной работы, но после ее окончания, безусловно, украсит собой любую детскую.

3. Буфет эстонского времени

Фото: osta.ee

Шкаф внушительных размеров изготовлен из дуба и красного дерева. Требует реставрации, которую, по желанию заказчика, может сделать и владелец вещи.

4. Дубовый обеденный стол

Фото: Soov.ee

Столешница этого классического круглого стола выполнена из массива дуба, ножки покрыты дубовым шпоном. Стол раздвигается и увеличивается в размерах с помощью четырех дополнительных панелей, которые имеются в наличии.

5. Платяной шкаф

Фото: Soov.ee

Шкаф требует реставрации и доработки. В частности, у него отсутствуют ножки. По оценке продавца, реставрация обойдется в 180 евро. После реставрации его стоимость будет 500-600 евро.