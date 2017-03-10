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Фонд MISA переедет в Нарву и сменит название

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Совет Фонда интеграции и миграции "Наши люди" (MISA) в понедельник принял решение о переезде организации в 2018 году в Нарву, а также об организации конкурса на замещение должности председателя правления. Ранее было договорено, что новое название фонда будет — Фонд интеграции. 

Председатель совета MISA Кристина Каллас сообщила на пресс-конференции, что головной офис организации переедет в Нарву к 30 июня 2018 года, а новый руководитель начнет работать в Таллинне, но потом продолжит работу в Нарве, пишет rus.err.ee.

Договор с нынешним руководителем MISA Дмитрием Бурнашевым заканчивается 30 июня, а в середине мая совет надеется выбрать нового руководителя.

Смену названия организации Каллас пояснила тем, что нынешнее название является неудачным, тем более, что фонд не занимается достаточно много темой миграции: "Изменение названия вызвано тем, что мы хотели бы быть скорее центром компетенции, а не только организаторами конкурсов госпоставок. Тенденция - делать больше самими".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАmisaкристина калласфонд интеграции
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