Попробуем отличить дешевую вещь от дорогой
17. март 2017 12:17
Часто дорогая и дешевая мебель или предметы интерьера разнятся только ценниками, а внешне они похожи, как две капли воды. Вот, например, две настольные лампы.
На фото две настольные лампы, очень похожие по дизайну, пишет Kodu. Разница между ними, пожалуй, только в том, что одна дороже другой примерно в десять раз!
Как вы думаете, которая из них стоит 400, а которая - 30 евро?
Фото производителей.
Если вы подумали, что правая дороже, то вы правы. Настольная лампа от дизайнера Kate Spade стоит 398 евро.
Лампа справа - дешевый аналог. Ее цена - 30 евро.
Скажите честно, какую бы вы купили?