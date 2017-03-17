Попробуем отличить дешевую вещь от дорогой

На фото две настольные лампы, очень похожие по дизайну, пишет Kodu. Разница между ними, пожалуй, только в том, что одна дороже другой примерно в десять раз!

Как вы думаете, которая из них стоит 400, а которая - 30 евро?

Фото производителей.

Если вы подумали, что правая дороже, то вы правы. Настольная лампа от дизайнера Kate Spade стоит 398 евро.

Лампа справа - дешевый аналог. Ее цена - 30 евро.

Скажите честно, какую бы вы купили?