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Попробуем отличить дешевую вещь от дорогой

Rus.Postimees.ee
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Иллюстративный снимок. Ретро-лампа "Вана Тоомас". | ФОТО: Priit Grepp

Часто дорогая и дешевая мебель или предметы интерьера разнятся только ценниками, а внешне они похожи, как две капли воды. Вот, например, две настольные лампы.

На фото две настольные лампы, очень похожие по дизайну, пишет Kodu. Разница между ними, пожалуй, только в том, что одна дороже другой примерно в десять раз!

Как вы думаете, которая из них стоит 400, а которая - 30 евро?

Фото производителей.

Если вы подумали, что правая дороже, то вы правы. Настольная лампа от дизайнера Kate Spade стоит 398 евро.

Лампа справа - дешевый аналог. Ее цена - 30 евро.

Скажите честно, какую бы вы купили?

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