«Патриоты страны, но какой?»: в машине работника МВД Латвии заметили флаг России

Пользователь Twitter прокомментировал увиденное: «В Министерстве внутренних дел работают патриоты страны, но какой?», сообщает портал Rus.Tvnet.

МВД Латвии поспешило прокомментировать ситуацию: «Министерство внутренних дел проинформировало руководство Госполиции, которое выясняет обстоятельства случившегося».

Позже с просьбой уточнить, когда и где была сделана фотография, с очевидцем связались и представители Госполиции.

Опубликованная фотография стала поводом дискуссии в социальных сетях. Большинство комментаторов посчитали, что данная ситуация неприемлема, однако нашлись и те, кто поддержал сотрудника МВД, транспортное средство которого попало в объектив фотокамеры.