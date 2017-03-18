«Патриоты страны, но какой?»: в машине работника МВД Латвии заметили флаг России

Житель Латвии Гунтарс в социальной сети Twitter опубликовал фотографию припаркованного автомобиля, в салоне которого висит ленточка - российский триколор. Кроме того, на лобовом стекле транспортного средства установлен пропуск МВД с номерным знаком. Выходит, автомобиль принадлежит некому сотруднику Министерства внутренних дел Латвии (МВД).
Пользователь Twitter прокомментировал увиденное: «В Министерстве внутренних дел работают патриоты страны, но какой?», сообщает портал Rus.Tvnet.
МВД Латвии поспешило прокомментировать ситуацию: «Министерство внутренних дел проинформировало руководство Госполиции, которое выясняет обстоятельства случившегося».
Позже с просьбой уточнить, когда и где была сделана фотография, с очевидцем связались и представители Госполиции.
Опубликованная фотография стала поводом дискуссии в социальных сетях. Большинство комментаторов посчитали, что данная ситуация неприемлема, однако нашлись и те, кто поддержал сотрудника МВД, транспортное средство которого попало в объектив фотокамеры.
Iekšlietu ministrijā ir valsts patrioti , tikai kādas ? pic.twitter.com/9vN3ODS4uI— GuntarsJonans (@GJonans) 14 марта 2017 г.