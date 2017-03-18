Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Во время хоккейного матча умер заслуженный тренер России

Sports.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Свеча. | ФОТО: Internet.

Заслуженный тренер России и комментатор телеканала "Матч ТВ" Сергей Гимаев скончался на 63-м году жизни во время матча ветеранов хоккея в Туле, сообщил в субботу телеканал.

"Во время матча ветеранов хоккея в Туле Гимаев почувствовал себя плохо. Спасти его не удалось", - говорится в сообщении.

В "Матч ТВ" отметили, что Гимаев работал на телеканале в качестве хоккейного эксперта и комментатора с ноября 2015 года, пишет "Интерфакс".

В Федерации хоккея РФ выразили соболезнования родным и близким Гимаева, сообщили в субботу в пресс-службе ФХР.

"Целое поколение молодых людей выросло на комментариях и экспертном мнении Сергея Наильевича. Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Сергея Гимаева. Нам будет очень не хватать его знаний, мнения и правильного отношения к жизни", - говорится в сообщении.

Наверх