Во время хоккейного матча умер заслуженный тренер России

"Во время матча ветеранов хоккея в Туле Гимаев почувствовал себя плохо. Спасти его не удалось", - говорится в сообщении.

В "Матч ТВ" отметили, что Гимаев работал на телеканале в качестве хоккейного эксперта и комментатора с ноября 2015 года, пишет "Интерфакс".

В Федерации хоккея РФ выразили соболезнования родным и близким Гимаева, сообщили в субботу в пресс-службе ФХР.

"Целое поколение молодых людей выросло на комментариях и экспертном мнении Сергея Наильевича. Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Сергея Гимаева. Нам будет очень не хватать его знаний, мнения и правильного отношения к жизни", - говорится в сообщении.