Видео: африканский футболист случайно признался в измене во время интервью

Встреча чемпионата страны против «Аякса» завершилась со счетом 2:2, Анас стал автором дубля и был признан лучшим игроком матча. В разговоре с журналистами он поблагодарил за поддержку «жену и подругу», после чего отметил, что оговорился: «жену, жену, конечно же я имел в виду жену. Люблю тебя, дорогая».