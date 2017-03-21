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Видео: африканский футболист случайно признался в измене во время интервью

Rus.Postimees.ee
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Мохаммед Анас. | ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Футболист южноафриканского «Фри Стейт Старс» Мохаммед Анас случайно признался в измене во время послематчевого интервью. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Mashable.

Встреча чемпионата страны против «Аякса» завершилась со счетом 2:2, Анас стал автором дубля и был признан лучшим игроком матча. В разговоре с журналистами он поблагодарил за поддержку «жену и подругу», после чего отметил, что оговорился: «жену, жену, конечно же я имел в виду жену. Люблю тебя, дорогая».

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