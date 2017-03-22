Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Молодая компания на BMW вылетела с дороги, пострадали два 17-летних пассажира

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Скорая помощь на месте ДТП. Фото иллюстративное. | ФОТО: Raigo Pajula

Вчера поздно вечером в Харьюмаа произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

В 22.30 в волости Йыэляхтме, деревне Лийвамяэ, возле Лоовялья, 7 произошло ДТП. Машина BMW 540 i, за рулем которой был 19-летний молодой человек, выехала на встречную полосу и вылетела в кювет.

Находящиеся в машине 17-летний молодой человек и 17-летняя девушка были доставлены в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Наверх