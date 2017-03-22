Молодая компания на BMW вылетела с дороги, пострадали два 17-летних пассажира

В 22.30 в волости Йыэляхтме, деревне Лийвамяэ, возле Лоовялья, 7 произошло ДТП. Машина BMW 540 i, за рулем которой был 19-летний молодой человек, выехала на встречную полосу и вылетела в кювет.

Находящиеся в машине 17-летний молодой человек и 17-летняя девушка были доставлены в Ида-Таллиннскую центральную больницу.