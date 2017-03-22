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За год закупочная цена молока выросла на 40 процентов

BNS
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ФОТО: Panthermedia / Cseh Ioan

По данным департамента статистики, в феврале закупочная цена молока составила 325,53 евро за тонну, что на 40 процентов выше по сравнению с февралем 2016 года.

За год закупки молока сократились на 5,6 процента до 54 400 тонн.

По сравнению с январем закупки молока сократились на 8 процентов, а закупочная цена — на 0,3 процента.

За год закупки молока элитного сорта выросли на 6,1 процента до 39 700 тонн, закупки молока высшего сорта сократились на 27,5 процента до 14 500 тонн, а закупки молока первого сорта удержались на прошлогоднем уровне и составили 200 тонн.

Среднее жиросодержание молока составило в феврале 4 процента, а среднее содержание белков 3,4 процента.

В феврале молочная промышленность произвела 7900 тонн питьевого молока, как и год назад, производство сливок также удержалось на прошлогоднем уровне и составило 1900 тонн, а производство окисленного молока сократилось на 3 процента до 3200 тонн.

Масла было произведено 300 тонн, на 40 процентов ниже в годовом сравнении. Производство сыра удержалось на прошлогоднем уровне, 3400 тонн.

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