Узнайте, какую оценку поставили жители Эстонии Юри Ратасу по пятибальной шкале

На «пятерку» работу премьер-министра оценили семь процентов респондентов, 27 процентов — на «четверку», а 35 процентов — на «тройку».

Девять процентов оценили работу Ратаса на «двойку», два процента — на «единицу», а 20 процентов затруднились с ответом.