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Узнайте, какую оценку поставили жители Эстонии Юри Ратасу по пятибальной шкале

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BNS
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Юри Ратас. | ФОТО: FRANCOIS LENOIR/REUTERS/Scanpix

В рамках проведенного газетой Eesti Paevaleht опроса лидер Центристской партии и премьер-министр Юри Ратас получил среднюю оценку 3,34 по пятибалльной шкале.

На «пятерку» работу премьер-министра оценили семь процентов респондентов, 27 процентов — на «четверку», а 35 процентов — на «тройку».

Девять процентов оценили работу Ратаса на «двойку», два процента — на «единицу», а 20 процентов затруднились с ответом.

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