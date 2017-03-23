Узнайте, какую оценку поставили жители Эстонии Юри Ратасу по пятибальной шкале

Узнайте, какую оценку поставили жители Эстонии Юри Ратасу по пятибальной шкале1
23. март 2017 10:56
В рамках проведенного газетой Eesti Paevaleht опроса лидер Центристской партии и премьер-министр Юри Ратас получил среднюю оценку 3,34 по пятибалльной шкале.
На «пятерку» работу премьер-министра оценили семь процентов респондентов, 27 процентов — на «четверку», а 35 процентов — на «тройку».
Девять процентов оценили работу Ратаса на «двойку», два процента — на «единицу», а 20 процентов затруднились с ответом.