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Подробности убийства Вороненкова: киллер следил за жертвой на машине

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Sergei Chuzavkov/AP

Киллер следил за убитым экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым из машины. Об этом сказал начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей в эфире телеканала 112.

Гелетей уточнил, что убийца не ждал Вороненкова около гостиницы. Он ехал за машиной убитого.

Когда Вороненков остановился и вышел из автомобиля, то машина киллера тоже припарковалась возле гостиницы Премьер Палас.

"Возможно, какое-то спонтанное решение киллера, который увидел, что на самом деле [Вороненков] охраняемый одним охранником, подтолкнули его к совершению этого убийства", - сказал начальник Госохраны Украины.

Гелетей уточнил, что управление не занималось охраной Вороненкова.

По данным источников журналистов, охранником Вороненкова оказался военнослужащий Минобороны.

Напомним, 23 марта, в центре Киева около полудня неизвестные расстреляли бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство. Убийца Вороненкова был ранен телохранителем и впоследствии скончался в больнице.

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