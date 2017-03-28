Сборная России по футболу сыграла вничью с Бельгией в товарищеском матче

В составе российской команды отличились Виктор Васин (3'), а также вышедшие на замену Алексей Миранчук (74') и Александр Бухаров (90'). У бельгийцев забивали Кевин Миральяс (17') с пенальти и Кристиан Бентеке (42', 45').

Напомним, что в минувшие выходные в Краснодаре подопечные Станислава Черчесова под свист трибун проиграли команде Кот-д'Ивуара со счетом 0:2.

В следующем товарищеском матче сборная России 5 июня сыграет в гостях с командой Венгрии.

Российский футбольный союз (РФС) заплатил 300 тысяч евро футбольной федерации Бельгии за проведение товарищеского матча против сборной России, а также полностью возместил за свой счет расходы по проживанию команды в Сочи.

Тем не менее ряд игроков основного состава гостей отказались от участия в сочинском матче, сославшись на травмы. Один из травмированных - вратарь "Челси" Тибо Куртуа - откровенно заявил, что данный спарринг не будет полезен бельгийской команде в свете подготовки к чемпионату мира.

Сборная России на правах хозяйки чемпионата мира по футболу 2018 года освобождена от участия в отборочном турнире. Подопечным Черчесова приходится поддерживать форму в товарищеских матчах, с организацией которых зачастую возникают проблемы.