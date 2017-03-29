Фото: перед посольством РФ в Таллинне требовали прекращения войны на Украине

Фото: перед посольством РФ в Таллинне требовали прекращения войны на УкраинеRus.Postimees.eeПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕКОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ 29 марта 2017 г., 16:57Сегодня во второй половине дня перед посольством РФ в Таллинне собрались три человека, которые протестовали против политики Владимира Путина.Протестующие держали плакаты и кричали «Wake up, Europe!» и «Stop war!» (“Проснись, Европа!” и “Стоп война!” – прим. ред.).война пикет посольство протест россия украинаПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕ ПОДЕЛИТЬСЯ В ТВИТТЕРЕ ОТПРАВИТЬ ПО Э-ПОЧТЕ