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Фото: перед посольством РФ в Таллинне требовали прекращения войны на Украине

Rus.Postimees.ee
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Сегодня во второй половине дня перед посольством РФ в Таллинне собрались три человека, которые протестовали против политики Владимира Путина.

Протестующие держали плакаты и кричали «Wake up, Europe!» и «Stop war!» (“Проснись, Европа!” и “Стоп война!” – прим. ред.).

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