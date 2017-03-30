Google призвала разработчиков адаптировать приложения для смартфонов с нестандартными дисплеями

Как напоминает The Verge , соотношение сторон у дисплеев смартфонов LG и Samsung составляет 18:9 и 18,5:9 соответственно, в то время как стандартное соотношение составляет 16:9, и именно под него адаптированы мобильные приложения.

В связи с этим компания Google опубликовала в своем блоге призыв к разработчикам адаптировать свои программы для нестандартных дисплеев, а также простой программный код, добавление которого позволит приложениям занимать весь экран новых флагманских смартфонов, пишет newsru.com.

Стоит отметить, что появление на рынке новых устройств с более вытянутыми дисплеями остается под вопросом. С одной стороны, подобное решение увеличивает площадь экрана при сохранении общих габаритов смартфона, а кроме того, такие дисплеи хорошо подходят для просмотра фильмов и сериалов на мобильных устройствах. Однако в то же время безрамочные дисплеи отличаются повышенной хрупкостью в случае падения.