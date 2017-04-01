Видео: МИД России предложил услуги по найму российских хакеров и корректировке исхода выборов

"Вы позвонили в посольство России. Если вы хотите заказать звонок российского дипломата вашим политическим конкурентам, нажмите "один". Чтобы воспользоваться услугами русских хакеров, нажмите "два". По вопросу вмешательства в выборы нажмите "три" и ждите начала избирательной кампании", - говорится на записи, пишет Newsru.

Там также отмечается, что все звонки записываются "в целях повышения качества услуг".

Первоапрельская аудиозапись "автоответчика" повторяется сначала на русском, потом на английском языке.