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Видео: МИД России предложил услуги по найму российских хакеров и корректировке исхода выборов

Rus.Postimees.ee
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Хакер. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Andriy Popov/PhanterMedia/Scanpix

Министерство иностранных дел России 1 апреля предложило услуги по найму российских хакеров и вмешательству в предвыборные кампании. "Пилотную аудиозапись автоответчика для российских дипломатических миссий за рубежом" разместили на официальной странице ведомства в Facebook.

"Вы позвонили в посольство России. Если вы хотите заказать звонок российского дипломата вашим политическим конкурентам, нажмите "один". Чтобы воспользоваться услугами русских хакеров, нажмите "два". По вопросу вмешательства в выборы нажмите "три" и ждите начала избирательной кампании", - говорится на записи, пишет Newsru.

Там также отмечается, что все звонки записываются "в целях повышения качества услуг".

Первоапрельская аудиозапись "автоответчика" повторяется сначала на русском, потом на английском языке.

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