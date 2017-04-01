Павел Иванов: EMOциональный вызов

С одной стороны, спорить о медицине, тем более о ее доступности или недоступности, есть дело не самое благодарное. С другой же, надо смелость иметь, чтобы этот разговор вообще начать. Потому как у нас каждый – эскулап, а каждый второй – политик, точно знающий, какие решения в области медицины надо принимать. С третьей стороны, каждый из нас сострадает близким и не очень людям, исходя из чего мы сами можем четко и точно (для себя, естественно) определить, когда необходимо вызывать «скорую».

Худший из недугов – быть привязанным к своим недугам

Естественно, решение EMO (отделение экстренной медицины) пересмотреть список случаев, в которых люди могут обращаться в EMO за помощью, вызывает эмоции и очередные споры про отечественную медицину.

У меня месяц назад была возможность понаблюдать за работой этого жизненно важного медицинского конвейера, причем в нескольких больницах. Если раньще я был простым обывателем со своими болячками и своим представлением о том, как и где их лечить, то после двух дней в EMO я низко кланусь докторам, сестрам, всему персоналу за самоотдачу и нацеленность на качественное излечение пациентов. Может, именно поэтому я буду среди людей, приветствующих ограничение списка тех, кто неминумео должен попасть в «скорую». Не из-за того, что именно я получил своевременную и профессиональную помощь. А потому, что экстренное есть экстренное – и точка.

Я своими глазами наблюдал за тем, как одна бабуля в воскресный день всяческими правдами и неправдами пыталась в буквальном смысле проникнуть через приемную в отделение EMO. После неудачной попытки преодолеть полосу препятствий путем вмешательства дежурных сестер выяснилось, что бабуле надо было... продлить рецепт. Причем ввиду возраста речь шла о желании получить обычный письменный рецепт. Надо отдать должное терпимости медперсонала, который лишь на четвертую попытку бабули пролезть в EMO стал негодовать.

В этой EMOциональной истории есть еще один момент, коммуникационный. Я боюсь стереотипного, но житейского «знака минус»: русские бабушки могут столкнуться с ситуацией, когда они просто не владеют какой-то важной информацией или не знают, как правильно с ней поступить. Ведь уверенность в том, что «скорая» занимается рецептами, откуда-то да произрастает. Русские бабушки – наименее защищенная в плане бытовой информации прослойка общества.

Если у вас есть свои такие бабушки или они проживают в вашем подъезде, проверьте их на элементарные медицинские знания в части информации. А то будет как пару лет назад, когда выяснилось, что бабушки Ида-Вирумаа до сих пор звонят по телефону 03. Хотя может быть и так: отпустили жалующегося домой, а закончилось всё летальным исходом...

Поход в политику

Меня забавляла мысль, что в каждой моей шалости вам мерещится какой-то знак (Ирвинг Уэлш)