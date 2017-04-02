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Беда Силламяэ: на ремонт футбольного поля необходимо 400 000 евро, в бюджете денег нет

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Toomas Huik

В новом футбольном сезоне силламяэский "Калев" 9 туров чемпионата подряд вынужден играть на выезде.

Футбольное поле с искусственным покрытием, которое было открыто в Силламяэ в ноябре 2009 года усилиями Эстонского футбольного союза (ЭФС), Силламяэского порта и городских властей к сегодняшнему дню не соответствует современным требованиям и это означает, что проводить на нем поединки высшей лиги и международные матчи запрещено, сообщает Rus.err.ee.

По самым скромным подсчетам, на капитальный ремонт искусственного поля понадобится 400 000 евро. Четверть этой суммы обещает выделить ЭФС, а остальную сумму придется где-то искать, поскольку в городском бюджете свободных средств нет.

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