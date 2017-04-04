В Нарва-Йыэсуу решили сменить мэра

Причинами для недоверия названы затянувшаяся работа горуправы над общей планировкой города, нерешенность проблемы курзала, нежелание мэра сотрудничать со всеми депутатами городского собрания.

Сам Максим Ильин сказал, что такого заявления он ждал даже раньше, учитывая противостояние в коридорах власти, обострившееся со сменой председателя горсобрания 13 марта. На вопрос, почему же за это время он не предотвратил такого развития событий, Ильин ответил: «Сейчас все возможные компромиссы сводятся к требованию со стороны части депутатов - делать так и никак иначе, делать так, как они хотят».

По словам мэра, члены горсобрания порой требуют от чиновников такого, что те выполнить не могут. «Например, по поводу опроса населения об объединении Вайвара, Силламяэ и Нарва-Йыэсуу: исходя из того, какое предложение сделало нам государство, нельзя поставить в опросник вторым вопросом - поддерживаете ли вы объединение Нарвы и Нарва-Йыэсуу? Это невозможно на данном этапе административной реформы, а они (депутаты) требуют ставить, а потом говорят, что мэр не подчиняется», - говорит он.

«Найдут нового мэра - хорошо, но за мной следом уйдет большая часть горуправы и ведущих чиновников, я в этом уверен, - ну и что дальше? Мне кажется, об этом никто особо не думает», - добавил Ильин, уверенный, что сейчас не лучшее время для смены исполнительной власти: идет реализация проектов, в частности решается вопрос о реконструкции всего уличного освещения, нужно проводить слияние самоуправлений, на носу курортный сезон, далее - выборы.

Председатель горсобрания Калле Кекки, тоже подписавшийся под заявлением о недоверии Ильину, сказал, что новые кандидаты на этот пост имеются, но говорить подробнее он пока отказался.

Беспартийный 29-летний Максим Ильин является членом управ одновременно города Нарва-Йыэсуу и соседней Вайвараской волости, которые с 2018 года станут единым самоуправлением. Мэром Нарва-Йыэсуу он был избран 16 ноября 2016 года, а до того около месяца был временно исполняющим обязанности, еще ранее - вице-мэром.

На прошлой неделе горуправа Нарва-Йыэсуу под руководством Ильина провела перетряску своей административной структуры, сократив три должностные ставки - специалиста по охране порядка и окружающей среде, городского архитектора, специалиста по строительству. Далее создаются новые должности, однако сейчас работу теряют три чиновника, отношения с которыми у мэрии не складывались уже продолжительное время.

Теряющая должность городского архитектора Нелли Самели вчера сделала в связи с этим заявление, начав его такими словами: «Попытка наладить и рационализировать работу управы похвальна и долгожданна, только как и все предыдущие изменения структуры, происходящие в течение трех последних лет, она лишена здравого смысла и законного основания». В заявлении она перечислила три прошлые попытки городской власти «оптимизировать» работу в своей области.

«Всего два года назад произошло „расчленение“ должности городского архитектора, якобы для скорейшего утверждения общей планировки и ускорения производства детальных планировок. Результат превзошел все ожидания. Общая планировка забыта, а простые граждане обрывают телефоны других чиновников управы и уезда в тщетных попытках получить информацию по своим детальным планировкам», - среди прочего заявила Самели.

«Сейчас происходит очень много непонятного и необъяснимого», - комментировал на прошлой неделе также теряющий должность городской специалист по охране порядка и окружающей среде Андрей Палмберг.