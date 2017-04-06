Избиение средь бела дня: равнодушие прохожих могло стоить жизни 13-летнему мальчику

Полученные травмы были настолько серьезными, что ребенка пришлось отвезти из Раквере в Таллинн.

В Идаской префектуре сообщили, что инцидент имел место в промежутке с 16.30 до 17.00 часов. Было возбуждено уголовное дело по статье причинение вреда здоровью.

«Сегодня днем в качестве подозреваемого был задержан 17-летний юноша, - сообщила пресс-секретарь Идаской префектуры Кертту Каралль. – В ближайшее время прокуратура будет ходатайствовать о взятии молодого человека под стражу».

Мэр Раквере Михкель Юхками был удивлен, что власти города не были проинформированы об этом инциденте.

Главврач Раквереской больницы Сирье Кийскюла подтвердила, что 1 апреля в тяжелом состоянии к ним поступил 13-летний мальчик. После первичной диагностики мальчика отправили в Северо-Эстонскую региональную больницу. «У него были серьезные травмы», - отметила Кийскюла.

Инцидент имел место в центре Раквере в светлое время суток, когда на улице было много людей. По данным Virumaa Teataja, никто из прохожих не поспешил на помощь мальчику.