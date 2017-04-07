Вне дома: завтрак в Chapters Boutique Café

Это милое семейное заведение работает всего третий месяц и уже приобрело и горячих поклонников, и въедливых критиков. Пора разобраться, что это такое – бутик-кафе с литературным названием.
Впрочем, познакомиться с его владельцами – Ксенией и Андреем Хаккиненами – я могла уже давно: мой старый знакомый и отличный повар Андрей Савенков еще зимой рассказывал о новом проекте, в котором он принимал активное участие. Потом, начитавшись диаметрально противоположных мнений в социальных сетях, я хотела зайти на обед, благо дневные предложения были (и остаются) недороги и разнообразны.
Это - одно из аппетитных, недорогих и очень красивых дневных предложений - тунец в клубнично-лаймовом маринаде. Ресторанное блюдо! Фото: Chapters Boutique Café
И тоже не получилось, хотя по два раза в день прохожу мимо больших окон, за которыми угадывается интересный интерьер, а сидящие за столиками люди выглядят вполне себе довольными.
И тут в «Фэйсбуке» появилось объявление: в программе обучения рестораторов Таллиннской частной школы обслуживания (Erateeninduskool) запланирован завтрак в этом кафе и общение с его владельцами. Желающие могут присоединиться. Вот этим-то предложением я и воспользовалась – присоединилась.
Владельцы ресторана всегда на месте и готовы ответить на вопросы самых придирчивых посетителей. Фото: Вера Копти.
За плечами владельцев заведения – молодой супружеской пары Андрея и Ксении – прекрасное образование в области гостинично-ресторанного бизнеса, полученное в Швейцарии и Германии, и немалый опыт работы за границей – и в Европе, и в экзотических странах вроде Маврикия. Но это кафе – их первая собственность. Брат Андрея Хаккинена Сандер помогает развивать страничку кафе в «Фэйсбуке» и в «Инстаграмме», и вообще готов помочь всегда и во всем.
От троллейбусной остановки, как и от солнца, можно отгородиться, опустив рулонные шторы. Фото: Вера Копти.
Спрашиваю, почему кафе так называется и не мешает ли работе место его расположения – буквально на троллейбусной остановке?
«Chapter – по-английски „глава“. Это заведение – первая глава нашей книги, за которой обязательно последуют другие. А „бутик“ - это непременно что-то уникальное. Существуют же бутик-отели, в которых все номера оформлены по-разному! А наше кафе оформляла талантливый дизайнер Олеся Сницарь!» - восклицает Ксения.
Стильный и сдержанный интерьер. Фото: Chapters Boutique Café
Да и место в центре города, мимо которого проходит масса людей, владельцам нравится. «Рядом универмаг, много офисов, наши обеды быстро стали популярными у работников окрестных фирм», - говорит Андрей.
Изучаю меню завтрака. Две каши, сырники, яичница, хлопья с молоком, тыквенные блины с разными начинками, французский омлет, бутерброды...
Завтрак в Chapters Boutique Café. Фото: Вера Копти.
Глаза разбегаются. Заказываю тыквенные блины с соленым лососем и салатом. Мои соседи по столу – блины и сырники. За едой продолжаем разговор.
Тыквенные блины с соленым лососем. Фото: Вера Копти.
В кафе, кроме отдельного меню для завтрака, есть, конечно же, детское меню, которое будет еще расширяться, но в нем уже есть все самое любимое малышами. За исключением сосисок и картошки-фри. И это принципиально, владельцы категорически против фритюра. И вообще, детей надо кормить правильно, иначе из них вырастают настоящие разбойники.
Есть в кафе отдельное меню для спортсменов и гостей, предпочитающих питаться легкой и не жирной пищей. Но со всеми позициями легко познакомиться в интернете, не буду грузить вас подробностями. Посмотрим лучше на, так сказать, главное меню, которое и подвергалось критике.
Ничего не имею против салата «Цезарь». Если я по каким-то причинам не знаю, что выбрать на обед, я беру «Цезарь». Если он правильный, то голодная женщина вполне может им насытиться.
Неожиданная подача салата из помидоров и моццареллы. Фото: Chapters Boutique Café
Идем дальше. Салат из помидоров и моццареллы. Кто-то скажет, что банально, а кто-то, наоборот, что привычно и узнаваемо, вкусно и любимо. Любую позицию меню любого ресторана можно и расхвалить, и раскритиковать.
Например, я читала отзывы, больше похожие на отчет ревизора от санэпидемстанции: место молодое, еще не популярное, зачем вам, дескать, в меню стейк T-bon, неужели тут заказывают говядину напрямую из Австралии и держат ее в ожидании заказа на холоде, как и рыбу для тартара, а не используют мороженую, причем глубоко?
Так аппетитно выглядит бутерброд с беконом и яйцом-пашот. Фото: Chapters Boutique Café
Если честно, меня как потребителя ресторанной продукции совершенно не должно интересовать, где рестораторы покупают мясо и как они его хранят. Главное, чтобы хранили хорошо и чтобы блюдо в результате было свежим и вкусным. А если оно окажется не свежим и не вкусным, то об этом следует не писать в Facebook после похода в ресторан, а тут же обращаться к старшему смены, администратору или владельцу заведения.
Тем более, что владельцы на месте каждый день с восьми утра до десяти вечера. И теперь вы знаете, что интеллигентный парень с бородкой и большеглазая миниатюрная брюнетка – это и есть владельцы, которым можно предъявлять свои претензии, как говорится, не отходя от кассы.
Я и предъявила: мне хотелось, чтобы соус к моим блинам с лососем был не такой густой и чтобы его было побольше. А что касается остальных блюд, то разговор о них я решила отложить до возвращения из творческой поездки шеф-повара заведения – Артура Видиньша.
Тот самый знаменитый бургер с грибом на макушке! Фото: Chapters Boutique Café
Бургер с грибом портобелло вместо верхней части булочки и мороженое из авокадо я попробую непременно!