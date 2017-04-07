Вне дома: завтрак в Chapters Boutique Café

Впрочем, познакомиться с его владельцами – Ксенией и Андреем Хаккиненами – я могла уже давно: мой старый знакомый и отличный повар Андрей Савенков еще зимой рассказывал о новом проекте, в котором он принимал активное участие. Потом, начитавшись диаметрально противоположных мнений в социальных сетях, я хотела зайти на обед, благо дневные предложения были (и остаются) недороги и разнообразны.

Это - одно из аппетитных, недорогих и очень красивых дневных предложений - тунец в клубнично-лаймовом маринаде. Ресторанное блюдо! Фото: Chapters Boutique Café

И тоже не получилось, хотя по два раза в день прохожу мимо больших окон, за которыми угадывается интересный интерьер, а сидящие за столиками люди выглядят вполне себе довольными.

И тут в «Фэйсбуке» появилось объявление: в программе обучения рестораторов Таллиннской частной школы обслуживания (Erateeninduskool) запланирован завтрак в этом кафе и общение с его владельцами. Желающие могут присоединиться. Вот этим-то предложением я и воспользовалась – присоединилась.

Владельцы ресторана всегда на месте и готовы ответить на вопросы самых придирчивых посетителей. Фото: Вера Копти.

За плечами владельцев заведения – молодой супружеской пары Андрея и Ксении – прекрасное образование в области гостинично-ресторанного бизнеса, полученное в Швейцарии и Германии, и немалый опыт работы за границей – и в Европе, и в экзотических странах вроде Маврикия. Но это кафе – их первая собственность. Брат Андрея Хаккинена Сандер помогает развивать страничку кафе в «Фэйсбуке» и в «Инстаграмме», и вообще готов помочь всегда и во всем.

От троллейбусной остановки, как и от солнца, можно отгородиться, опустив рулонные шторы. Фото: Вера Копти.

Спрашиваю, почему кафе так называется и не мешает ли работе место его расположения – буквально на троллейбусной остановке?

«Chapter – по-английски „глава“. Это заведение – первая глава нашей книги, за которой обязательно последуют другие. А „бутик“ - это непременно что-то уникальное. Существуют же бутик-отели, в которых все номера оформлены по-разному! А наше кафе оформляла талантливый дизайнер Олеся Сницарь!» - восклицает Ксения.

Стильный и сдержанный интерьер. Фото: Chapters Boutique Café

Да и место в центре города, мимо которого проходит масса людей, владельцам нравится. «Рядом универмаг, много офисов, наши обеды быстро стали популярными у работников окрестных фирм», - говорит Андрей.

Изучаю меню завтрака. Две каши, сырники, яичница, хлопья с молоком, тыквенные блины с разными начинками, французский омлет, бутерброды...

Завтрак в Chapters Boutique Café. Фото: Вера Копти.

Глаза разбегаются. Заказываю тыквенные блины с соленым лососем и салатом. Мои соседи по столу – блины и сырники. За едой продолжаем разговор.

Тыквенные блины с соленым лососем. Фото: Вера Копти.

В кафе, кроме отдельного меню для завтрака, есть, конечно же, детское меню, которое будет еще расширяться, но в нем уже есть все самое любимое малышами. За исключением сосисок и картошки-фри. И это принципиально, владельцы категорически против фритюра. И вообще, детей надо кормить правильно, иначе из них вырастают настоящие разбойники.