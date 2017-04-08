Госсекретарь США разочарован реакцией Москвы на удар по сирийской авиабазе

Такая реакция, по словам Тиллерсона, демонстрирует, что Кремль по-прежнему поддерживает правительство Башара Асада - "режим, который осуществляет такие ужасные удары по собственному народу", пишет DW.

В ночь на 7 апреля США выпустили 59 ракет "Томагавк" по авиабазе Шайрат, которая находится в провинции Хомс на западе Сирии. В Вашингтоне полагают, что именно с нее сирийские правительственные войска совершили атаку с использованием запрещенного оружия.

Совет безопасности России квалифицировал ракетные удары США как акт агрессии, противоречащей международному праву.