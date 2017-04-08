Фото: Charlie Hebdo высмеял Трампа после удара по Сирии
8 апреля 2017 г., 18:21
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo высмеял президента США Дональда Трампа в связи с ракетным ударом, нанесенным 6 апреля по сирийскому аэродрому. Карикатура на американского лидера была в пятницу размещена на сайте издания.
На опубликованном рисунке изображен улыбающийся Трамп на фоне взмывающей в небо ракеты. "Делай в апреле все, что пожелаешь", - гласит подпись к карикатуре.
#charliehebdo— Human (@sofiyaasher) 8 апреля 2017 г.
In April do what you please pic.twitter.com/UCjDAYwupP