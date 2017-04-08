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Фото: Charlie Hebdo высмеял Трампа после удара по Сирии

Rus.Postimees.ee
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Дональд Трамп | ФОТО: Ron Sachs/SIPA/Scanpix

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo высмеял президента США Дональда Трампа в связи с ракетным ударом, нанесенным 6 апреля по сирийскому аэродрому. Карикатура на американского лидера была в пятницу размещена на сайте издания.

На опубликованном рисунке изображен улыбающийся Трамп на фоне взмывающей в небо ракеты. "Делай в апреле все, что пожелаешь", - гласит подпись к карикатуре.

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