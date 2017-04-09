Светлана Заугарова: на "Камертоне" русские детские хоры готовятся к певческому празднику

Нынешний фестиваль – уже одиннадцатый, и он собрал на сцене столичного Центра русской культуры более двухсот участников. Об этом празднике мы говорим с его бессменным художественным руководителем, дирижером и педагогом Светланой Заугаровой.

– Начать хочу с поздравлений: только что из Петрозаводска вернулся детский хоровой ансамбль народной песни «Млада», которым вы руководите, и вернулся не с пустыми руками...

– Действительно, в Петрозаводске в музыкальной школе имени замечательного карельского композитора Гельмера-Райнера Синисало проходит международный конкурс-фестиваль юных исполнителей народных песен «Онежская волна». Впервые мы побывали там года четыре назад, стали лауреатами второй степени, а на этот раз нам вручили диплом лауреатов первой степени. Мне за подготовку коллектива вручили отдельный диплом. Было неожиданно, но очень приятно.

– Фестиваль «Камертон» представляет академические детские хоры. Уже в самом слове «академический» слышится нечто взрослое и несколько серьезное...

– В данном случае оно не несет той нагрузки, о которой вы говорите. Мы просто уточняем направление, жанр, подчеркиваем, что речь идет не о фольклоре, эстраде или чем-то еще, а о хоровой музыке в ее привычном понимании.

В далеком 2006 году мы с Алиной Ивановной Клочковой, которую особо представлять не требуется, после очередного «Славянского венка» говорили о том, что его главными гостями стали гости из России, Украины, Белоруссии, а коллективов из Эстонии, можно сказать, почти и не было. И это в нашей стране, которая по праву считается поющей!

Тогда-то и возникла идея организовать фестиваль, который помог бы способствовать развитию хорового движения в наших русских школах. Чтобы директора русских школ задумались о том, к примеру, что в каждой эстонской школе обязательно есть хоровой коллектив, и для начала поддерживали тех, кто предлагает создать такой хор в их школе.

Тут есть, конечно, вопрос кадров – руководителей хоров еще надо найти. Ведь речь, кроме всего прочего, о человеке, за которым пойдут, который согласится все это тащить на себе. А найти такого, скажу вам, непросто, иной раз одного желания не хватает...

– Почему вы с Клочковой говорили именно о фестивале, а не конкурсе?

– Конкурс – дело понятное, все переживают сверх всякой меры, трясутся, боятся, что про них люди скажут, не знают, как потом в глаза детям смотреть – почему нас не оценили? Фестиваль хорош тем, что всех объединяет и показывает, чему удалось научиться. Опять же – практически с самого начала на нашем фестивале появились разные возрастные группы, старшая и младшая, у каждой – свои сводные песни, каждый год разные, одна обязательно эстонская, ведь мы здесь живем. Есть у «Камертона» и свой гимн: «Детство – это я и ты» Юрия Чичкова.

– Что отличает нынешний «Камертон» от фестивалей первых лет?