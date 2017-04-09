Светлана Заугарова: на "Камертоне" русские детские хоры готовятся к певческому празднику

Начало апреля в Таллинне – это по традиции время проведения музыкального фестиваля «Камертон», в котором принимают участие академические детские хоры из Эстонии.
Нынешний фестиваль – уже одиннадцатый, и он собрал на сцене столичного Центра русской культуры более двухсот участников. Об этом празднике мы говорим с его бессменным художественным руководителем, дирижером и педагогом Светланой Заугаровой.
– Начать хочу с поздравлений: только что из Петрозаводска вернулся детский хоровой ансамбль народной песни «Млада», которым вы руководите, и вернулся не с пустыми руками...
– Действительно, в Петрозаводске в музыкальной школе имени замечательного карельского композитора Гельмера-Райнера Синисало проходит международный конкурс-фестиваль юных исполнителей народных песен «Онежская волна». Впервые мы побывали там года четыре назад, стали лауреатами второй степени, а на этот раз нам вручили диплом лауреатов первой степени. Мне за подготовку коллектива вручили отдельный диплом. Было неожиданно, но очень приятно.
– Фестиваль «Камертон» представляет академические детские хоры. Уже в самом слове «академический» слышится нечто взрослое и несколько серьезное...
– В данном случае оно не несет той нагрузки, о которой вы говорите. Мы просто уточняем направление, жанр, подчеркиваем, что речь идет не о фольклоре, эстраде или чем-то еще, а о хоровой музыке в ее привычном понимании.
В далеком 2006 году мы с Алиной Ивановной Клочковой, которую особо представлять не требуется, после очередного «Славянского венка» говорили о том, что его главными гостями стали гости из России, Украины, Белоруссии, а коллективов из Эстонии, можно сказать, почти и не было. И это в нашей стране, которая по праву считается поющей!
Тогда-то и возникла идея организовать фестиваль, который помог бы способствовать развитию хорового движения в наших русских школах. Чтобы директора русских школ задумались о том, к примеру, что в каждой эстонской школе обязательно есть хоровой коллектив, и для начала поддерживали тех, кто предлагает создать такой хор в их школе.
Тут есть, конечно, вопрос кадров – руководителей хоров еще надо найти. Ведь речь, кроме всего прочего, о человеке, за которым пойдут, который согласится все это тащить на себе. А найти такого, скажу вам, непросто, иной раз одного желания не хватает...
– Почему вы с Клочковой говорили именно о фестивале, а не конкурсе?
– Конкурс – дело понятное, все переживают сверх всякой меры, трясутся, боятся, что про них люди скажут, не знают, как потом в глаза детям смотреть – почему нас не оценили? Фестиваль хорош тем, что всех объединяет и показывает, чему удалось научиться. Опять же – практически с самого начала на нашем фестивале появились разные возрастные группы, старшая и младшая, у каждой – свои сводные песни, каждый год разные, одна обязательно эстонская, ведь мы здесь живем. Есть у «Камертона» и свой гимн: «Детство – это я и ты» Юрия Чичкова.
– Что отличает нынешний «Камертон» от фестивалей первых лет?
– Во многих русских таллиннских школах гимназиях появились хоровые коллективы. Зачастую хоры, принимающие участие в фестивале, позже приглашаются для участия в певческих праздниках, где проводится предварительный отбор. Если ты его прошел, это свидетельство достаточно высокого уровня. Кстати, у нас в «Камертоне» каждому коллективу предоставляется выбор: можно выступить без оценки, а можно при желании и рассчитывать на оценку жюри. И это очень здорово: у каждого хора есть возможность решить конкретные задачи. В разное время в нашем жюри работали и Куно Аренг, и Юри Рент, и Наталья Кузина, и Владимир Игнатов, и зарубежные специалисты, и та же Алина Клочкова, все люди достойные.
– Судя по всему, и в этом году на «Камертоне» хорам предстоит решать некие текущие задачи?
– Да, наш фестиваль станет одним из этапов подготовки к предстоящему 28 мая «Славянскому венку». Именно на «Славянский венок» мы в этом году ожидаем постоянных участников «Камертона» из Санкт-Петербурга. У нас очень тесные связи со школой имени Бортнянского, на «Венке» мы ждем сразу два ее коллектива. Приедет из Петербурга и смешанный «Хортис», и коллектив из Соснового Бора.
И конечно же, нынешний «Камертон будет проходить с прицелом на предстоящий в конце июня XII молодежный Праздник песни и танца. Многие произведения из программ наших участников будут исполняться там. Готовились программы целый год, и прокатать их на «Камертоне» лишним не будет.
– В прицеле на будущие события и состоит особенность нынешнего фестиваля?
– И в этом тоже, так скажем. Откроет фестиваль сводный хор младшей возрастной группы, который споет общие для всех четыре песни. Потом каждый хор исполнит еще по три песни из своего репертуара. Своя программа будет и у старшей возрастной группы, но здесь сводный хор зрители услышат в самом финале праздника. Эти же произведения потом будут звучать на «Славянском венке».
– Что предстоит петь в этом году сводным хорам?
– Младшие споют «Заиграйте, мои гусельки» из оперы Римского-Корсакова «Садко», русскую народную песню «Ходила младешенька по борочку», украинскую «Колыбельную» и белорусскую «Сел комарик на дубочек». Сводный хор старших хоров споет «Koit» эстонского композитора Михкеля Людига , «Белку» из оперы Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане», украинскую »Ой, там за Дунаем» и белорусскую «Дудочка-дуда». Сейчас главное для нас, чтобы на сцене Центра русской культуры в сводном хоре дети ощутили локоть и поддержку друг друга.
– Чего стоит пожелать всем двумстам певцам на «Камертоне»?
– Петь с настроением и показать, чему они научены!