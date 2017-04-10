«Тотальный диктант» в цифрах: Таллинн побил все рекорды

«8 апреля волонтеры «Тотального диктанта» выдали участникам 2951 ручку и бланк, однако прибывшим в последний момент материалы выдавались без учета, таким образом, в действительности участников было больше. Еще 22 человека написали тест TruD, рассчитанный на участников, для которых русский язык является иностранным, – сказал вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт. – Таким образом, количество участников акции в Таллинне – 2973. Таллиннская площадка Тотального диктанта вновь стала самой многочисленной в мире и первой за пределами России».

В проведении «Тотального диктанта» в Таллинне были задействованы 98 волонтеров, которые раздавали материалы, отвечали на вопросы участников в ходе мероприятия и готовили арену ледового холла: 1360 дополнительных стульев и 350 столов было поставлено в партере «Тондираба». Сорок семь филологов проверяли работы в воскресенье в Таллиннском университете с 9:00 до 22:00 часов. Каждая из трех тысяч работ должна быть проверена дважды. Волонтеры уже начали вводить в систему результаты диктанта – каждую работу в отдельности. Этот процесс продлится пять дней – до 15 апреля.

С результатами диктанта можно будет ознакомиться на официальном сайте акции – totaldict.ru. Там же сегодня, 10 апреля, в 19:00 состоится онлайн-сессия разбора третьей части текста диктанта – именно этот фрагмент под диктовку Дмитрия Харатьяна писали таллиннские участники. Разбор проводит Владимир Пахомов, главный редактор портала «Грамота.ру». А 15 апреля в 12:00 разбор диктанта пройдет в аудитории «Максимум» Таллиннского университета. С отличниками организаторы свяжутся отдельно.