Фото: здесь можно заночевать совершенно бесплатно

Говорят, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, но оказалось, что не только: бесплатно уставший турист может остановиться в этих симпатичных маленьких домиках, сообщает Kodu.
Семь горных хижин находятся в горах Аляски и широко используются путешественниками. Домики утеплены и покрыты крепкими металлическими крышами. Считается, что они устоят даже во время схода лавины.
Самый популярный - построенный в 1971 году красный домик под названием Mint Hut, где могут заночевать одновременно восемь туристов. Домик находится высоко в горах, но виды вокруг просто потрясающие! Недостаток: внутри отсуствует туалет, а в случае необходимости приходится карабкаться в туалет типа сортир, которому даже дали имя в честь персонажа фильма "Звездные войны" Дарта Вейдера.
Это единственное неудобство, за которое ничего не нужно платить.
Источник: HouseBeautiful