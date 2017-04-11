Фото: здесь можно заночевать совершенно бесплатно

Семь горных хижин находятся в горах Аляски и широко используются путешественниками. Домики утеплены и покрыты крепкими металлическими крышами. Считается, что они устоят даже во время схода лавины.

Самый популярный - построенный в 1971 году красный домик под названием Mint Hut, где могут заночевать одновременно восемь туристов. Домик находится высоко в горах, но виды вокруг просто потрясающие! Недостаток: внутри отсуствует туалет, а в случае необходимости приходится карабкаться в туалет типа сортир, которому даже дали имя в честь персонажа фильма "Звездные войны" Дарта Вейдера.

Это единственное неудобство, за которое ничего не нужно платить.

Источник: HouseBeautiful

A post shared by Kel Harrison (@kelharrison27) on Jun 26, 2016 at 11:51am PDT

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