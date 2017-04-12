Ирландский суд оставил под стражей эстонского киллера

Суд решил, что следующее заседание пройдет 26 апреля и Аракас не должен будет присутствовать на нем лично, а будет принимать участие с помощью видеомоста, сообщил Postimees журналист ирландской газеты The Irish Sun Оуэн Сонлон.

Судья Виктор Блейк отметил на слушаниях, что Имре Аракас очень хорошо говорит по-английски. Поскольку прокуратура еще не успела изучить все детали дела Аракаса, суд принял решение перенести заседание на две недели.