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Ирландский суд оставил под стражей эстонского киллера

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Jaanus Lensment

В Ирнландии подозреваемый в подготовке убийства Имре Аракас предстал сегодня перед дублинским судом, который решил оставить эстонца под стражей еще на две недели.

Суд решил, что следующее заседание пройдет 26 апреля и Аракас не должен будет присутствовать на нем лично, а будет принимать участие с помощью видеомоста, сообщил Postimees журналист ирландской газеты The Irish Sun Оуэн Сонлон.

Судья Виктор Блейк отметил на слушаниях, что Имре Аракас очень хорошо говорит по-английски. Поскольку прокуратура еще не успела изучить все детали дела Аракаса, суд принял решение перенести заседание на две недели.

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