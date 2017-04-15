США для связи с Россией по Сирии задействовали доступные каналы

Действие меморандума приостановлено", - сказал он.

"Сирийское небо по меркам военной авиации очень небольшое. Поэтому американская сторона по другим пока доступным каналам, частенько просит у нас разрешение зайти в ту или иную зону сирийского воздушного пространства, - заявил собеседник "Интерфакса". - Мы понимаем важность обеспечения безопасности полетов и поэтому зачастую идем им навстречу. Но не более".

По словам источника, меморандум предусматривал постоянное взаимодействие между российским и американским командованием для исключения любых инцидентов в небе Сирии. "Более того, у ряда офицеров командования нашей авиагруппы в Хмеймиме в ходе контактов сложились хорошие личные отношения с американцами. Подобного взаимодействия в прежнем формате нет", - сказал он.

Собеседник агентства сказал, что РФ учитывает полеты самолетов американской коалиции в Сирии при составлении маршрутов для своей авиации.

"Российские средства объективного контроля воздушного пространства вместе с дежурящими в небе истребителями Су-30 отслеживают полеты авиации международной коалиции в небе Сирии, - заявил источник. - Мы учитываем эти данные при составлении маршрутов полетов нашей авиагруппы".

"Коалиция подобными средствами контроля в Сирии не обладает и, соответственно, теперь не располагает данными о маршрутах, эшелонах и районах действия нашей или сирийской авиации", - сказал он.

Россия и США обмениваются информацией по Сирии по существующим каналам, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Однако он сказал, что официально заявить о возобновлении российско-американского механизма по предотвращению инцидентов в Москве не могут.

О том, что РФ может возобновить действие меморандума, заявил в прошлую среду глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Москве.

Министерство обороны России с 00:00 субботы, 8 апреля, прекратило работу каналов "горячей линии" связи, которые действовали в рамках двустороннего меморандума о предотвращении авиаинцидентов в Сирии. Россия пошла на этот шаг после того, как США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских правительственных войск в провинции Хомс.

20 октября 2015 года Россия и США подписали меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе операций в воздушном пространстве Сирии. До американского ракетного удара по сирийской авиабазе представители министерств обороны России и США проводили регулярные видеоконференции в рамках двустороннего меморандума. Обе стороны называли меморандум эффективным.