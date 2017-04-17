В Таллинне пройдет ярмарка летних вакансий для несовершеннолетних

Ярмарка продлится с 15 до 18 часов и предназначена для всех ребят младше 18 лет. Молодежь ожидают работодатели из разных сфер деятельности, начиная от демонстрации товаров, аренды велосипедов, оказания услуг по парковке, охране и заканчивая услугами, оказываемыми на берегу для пассажирских круизных судов (к примеру, координатор по трансферу).

Также на месте будут организации, которые занимаются поддержкой работы и являются посредниками волонтерской деятельности.

Более подробную информацию о ярмарке можно найти здесь.