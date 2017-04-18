Железная дорога за 17 миллионов на десять лет

Идея ремонта отрезка железной дороги между Лелле и Пярну витает в воздухе многие годы, но больше так продолжаться не может - необходимо решение: вкладывать миллионы в наведение порядка, или перекрыть железнодорожное сообщение.

Департамент технического надзоры считает, что по не отремонтированной дороге поезда смогут ходить со скоростью самое большое в 80 километров в час до 2019 года. «Скорее всего, с 2019 года скорость начнет снижаться, поскольку рельсы и шпалы амортизированы. Будущее этого отрезка пути должно решить правительство – нужно ли и как много сюда инвестировать», - сказала главный специалист по связям с общественностью департамента Ану Вылма.

Бывший мэр Пярну и нынешний депутат Рийгикогу от Партии реформ, член экономической комиссии Тоомас Кивимяги отметил, что если скорость снижается до 60 километров в час, железная дорога теряет смысл: «Нужно принять смелое решение, инвестировать или закрыть этот отрезок дороги и сказать, что его потерю компенсирует Rail Baltica».

Советник Министерства экономики и коммуникаций Михкель Лойде напомнил, что железнодорожное движение по Rail Baltic начнется не раньше 2026 года: «Ремонт отрезка Лелле-Пярну использованными материалами обойдется, по некоторым оценкам, в 17 миллионов евро. Таким образом, можно обеспечить тут скорость в 120 километров в час на десять лет, то есть до того момента, когда Rail Baltic будет готова. Согласно плану действий правительства, в июне этого года будет готов план развития региональной железнодорожной сети, на основании которого будет принято решение об инвестициях».

Избранная в парламент в Пярнумаа министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон (Центристская партия) в начале года заверила, что отрезок Лелле-Пярну обязательно нужно привести в порядок. Предположительно ремонт внесен в список государственных стратегических инвестиций, который правительство обсуждало на прошлой неделе.

«Если правительство верит в Rail Baltic, то в таком случае я не считаю рациональным инвестировать в дорогу Лелле-Пярну. Это, конечно, продлит срок жизни старой дороги, но, учитывая крупные инвестиции в будущем, это не слишком рационально», - сказал Кивимяги, по оценке которого, более важными объектами для Пярнумаа являются Rail Baltic, Via Baltica и Пярнуский аэропорт.

«Если мы хотим получить все эти объекты, то, конечно, можно вложить деньги в дорогу Лелле-Пярну, но в таком случае нет смысла предполагать, что Пярнумаа получит средства на все четыре объекта», - сказал Кивимяги.

«В ожидании Rail Baltic нет смысла реконструировать старую железную дорогу», - считает старейшина Пярнумаа, соцдем Калев Кальюсте.

В конце прошлого года Пярну отправил в Министерство экономики и коммуникаций просьбу за счет ремонта Лелле-Пярну увеличить на 20 миллионов евро финансирование приведения в порядок Пярнуского аэропорта и строительство четырехполостного шоссе на отрезке Пярну-Уулу в Via Baltica.

По дороге Лелле-Пярну, по данным Elron, в прошлом году проехала 41 000 человек, то есть, 112 человек в день.

В основном ездят селяне, автобусное сообщение для которых, в случае закрытия железной дороги, по оценке Кальюсте, должно организовать государство: «Можно предположить, что поездами из уезда в Пярну сейчас особо не ездят, поскольку все покрывают автобусные линии. Этот поезд уже сейчас слишком медленный, а времена путешествий на поездах прошли».

Кальюсте отметил, что баллотировавшаяся в Пярнумаа министр Кадри Симсон оказалась в сложной ситуации: «Министр беспокоится о том, что не хочет стать тем депутатом от Пярнумаа, который закроет железнодорожное сообщение с уездом. Она явно не хочет выходить с такой идеей. В этой ситуации ее можно понять, но понять нужно и местных лидеров – и их услышать. Если это возможно, то за эти деньги стоило бы принять более разумные решения». Старейшина считает, что Rail Baltic мог бы организовать и местное железнодорожное сообщение.

«Сейчас остановка предусмотрена только в Пярну, но их могло бы быть больше, чем одна, куда могли бы заходить оранжевые поезда Elron. Можно было бы спроектировать технические решения от открытия двух региональных остановок, например, в Тоотси и Хяэдемеэсте. Это сблизило бы людей с Rail Baltic».