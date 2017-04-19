Окна решают всё: великолепные апартаменты в Амстердаме
19 апреля 2017 г., 12:36
В Амстердаме все дома прекрасны. Особенно те, которые с видом на канал. Но у этого дома - своя изюминка. Pufikhomes.com предлагает заглянуть внутрь.
Этот замечательный дом сразу выделяется своими оригинальными арочными окнами с белыми ставнями. Они смотрятся роскошно не только снаружи.
Фото: pufikhomes.com
Благодаря их необычной форме интерьер также приобрел особенные очертания. Очень стильное жилье в одном из красивейших городов мира.
Фото: pufikhomes.com
Остальные фотографии дома снаружи и внутри доступны ЗДЕСЬ.