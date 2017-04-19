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Окна решают всё: великолепные апартаменты в Амстердаме

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: pufikhomes.com

В Амстердаме все дома прекрасны. Особенно те, которые с видом на канал. Но у этого дома - своя изюминка. Pufikhomes.com предлагает заглянуть внутрь.

Этот замечательный дом сразу выделяется своими оригинальными арочными окнами с белыми ставнями. Они смотрятся роскошно не только снаружи.

Фото: pufikhomes.com

Благодаря их необычной форме интерьер также приобрел особенные очертания. Очень стильное жилье в одном из красивейших городов мира.

Фото: pufikhomes.com

Остальные фотографии дома снаружи и внутри доступны ЗДЕСЬ.

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