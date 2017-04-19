Семь стран, по которым приятно путешествовать на автомобиле

«В этой стране никто, никогда, ни на одной дороге не будет светить вам фарами, пытаясь согнать с полосы, или сигналить, как безумный, желая поторопить, даже если вы тащитесь со скоростью советского запорожца», - Яна Сартан, объехавшая половину Европы на автомобиле, рассказывает, чем могут удивить дороги мира.
Германия
Знаменитые немецкие автобаны, на которые во время Второй мировой садились советские самолеты‑истребители, безусловно, привлекают автопутешественников, пишет Рамблер/Путешествия. Бессмертные слова «и какой же русский не любит быстрой езды» из гоголевских «Мертвых душ» в Германии обретают особое значение. К тому же здесь крайне интересно наблюдать за BMW и Audi с немецкими номерами: как правило, именно эти машины носятся с космической скоростью по трассам. И когда ты сам мчишься со скоростью 160—180 км/ час, невольно задаешься вопросом: с какой же скоростью тогда летят они⁈ Но, что удивительно, уступать дорогу таким машинам тут даже приятно.
Автобан. Иллюстративное фото./ Wikipedia / Internet.
Посмотреть на феерические развязки из четырех‑пяти уровней возле каждого крупного немецкого города, ощутить собственным телом то, что меняя направление движения, ты абсолютно не снижаешь при этом скорости — еще один повод поездить по Германии на автомобиле.
Передвигаясь по Германии на машине, стоит иметь в виду, что все туалеты на заправках вдоль автобанов немцы сделали за последние пару лет платными. Правда, часть стоимости жетона за посещение туалета можно вернуть, если тут же, в магазинчике при заправке что‑то приобрести: хоть шоколадку, хоть пиво.
Сеть дорог (и автобанов, и второстепенных, и даже сельских) здесь достаточно плотная, так что очень комфортно путешествовать из одной земли в другую. К примеру, проехать из Рейнланд‑Пфальца с его винными маршрутами до Баден‑Вюртемберга с Боденским озером. Или наоборот проехать из Баварии на юге страны до земли Саар на самом западе.
Австрия
Специфику австрийских дорог выделить сложновато, поскольку, как и во всей Западной Европе, они великолепного качества и с отличной инфраструктурой. Тем не менее, ряд приятных особенностей делают эту небольшую страну очень комфортной для автопутешествий. В частности, даже при плохой погоде (дождь, снег) полотно автомагистрали остается сухим. Разумеется, от мелких брызг никуда не деться, но нет ни малейшей лужицы. Дорога идеально плоская, с точно рассчитанным уклоном, так что воде просто негде задерживаться, она вся сразу же стекает к обочине.
Качество покрытия здесь такое, что сотни тысяч тяжелых фур, ежегодно пересекающих Австрию во всех направлениях, не создают хоть сколько‑нибудь заметной колейности. Дорога всегда ровная, гладкая и сухая. Еще один плюс в том, что в любое время суток по австрийским автобанам можно ехать со скоростью 130 км/час, которую австрийцы непременно соблюдают. Помогают в этом идеально закрепленные светоотражатели. Они «выделяют» все изгибы и повороты трассы, которые становятся видны далеко вперед. Специальные барьеры предохраняют от диких животных.
Австрия. / wikipedia.org
На маленьких дорожках, которые в изобилии вьются серпантином по всем Альпам, везде есть знаки ограничения скорости. Они проставлены очень продуманно и четко отражают реальность. И если написано «40», то 50 км/час действительно может быть опасно. Важно знать, что зимой даже второстепенные горные дороги чистят и убирают от снега, но все же горы накладывают свои ограничения и потому на летней резине сюда даже не стоит соваться.
Франция
Средневековые французские трубадуры, которых также называли менестрелями, точно бы сложили сегодня про дороги своей страны торжественный стих. Автотрассы здесь великолепны и по инфраструктуре, и по качеству покрытия. «Ехать, как по маслу» — эти слова сказаны про дороги Франции. Какую бы из них — платную или бесплатную — автопутешественник ни выбрал, ощущение складывается здесь такое, будто машина не едет, а плывет. Кстати, интересно, что платных автомагистралей, согласно какому‑то старинному договору, в стране нет лишь в одном регионе — в Бретани.
Проблемы на дорогах возникают лишь в сезон отпусков, который во Франции длится с 14 июля до середины августа. В это время все французы массово устремляются к морю. Преимущественно — на Лазурный берег. И в этот период даже широченная автомагистраль А7 Лион‑Марсель может быть сильно забита. Впрочем, уважительное поведение французов на дорогах не дает никакого повода нервничать. Тут никто никого и никогда не станет объезжать по обочине или по встречке. Все спокойно выстраиваются друг за другом, тихонько, равномерно тащатся и в итоге пробка постепенно рассасывается.
Ницца. / Triin Tammert
Скоростной режим и дистанцию французы тоже соблюдают практически идеально, ибо штраф за превышение скорости тут выливается в ощутимую сумму, а личное пространство в стране очень уважают. Масляные круассаны и тарталетки со свежайшей малиной продаются в кафе при каждой заправке, туалеты в зеленых зонах отдыха, расположенных вдоль трасс, чистые и бесплатные, зоны для пикников оборудованы деревянными лавками и столами. Так что поездка по дорогам Франции — это практически одно сплошное удовольствие.
Канада
В этой стране никто, никогда, ни на одной дороге не будет светить вам фарами, пытаясь согнать с полосы, или сигналить, как безумный, желая поторопить, даже если вы тащитесь по дороге со скоростью советского запорожца. Прибавьте к этому превосходного качества дороги, отличную придорожную инфраструктуру, прекрасный туристский сервис (в каждом городке есть офис по туризму, где помогут решить любой вопрос — от выбора достопримечательности до поиска ночлега), указанные в километрах расстояния, улыбающихся и спокойных водителей — и перед вами окажется самая благоприятная для автомобильных путешествий страна.
Однако есть ряд особенностей, которые для некоторых автопутешественников могут стать неожиданностью. Скажем, поворачивать направо на красный сигнал светофора тут разрешено так же, как и в США. Сами светофоры развешаны таким образом, что если заехать за стоп‑линию, их уже не будет видно, и водитель оказывается в крайне неудобном положении.
Канада/ Scanpix
Привычная для русских и европейцев система знаков‑пиктограмм нехарактерна для Северной Америки. Все знаки тут «пишутся» словами. Исключение составляют перевернутый «треугольник» перед выездом на главную дорогу и «кирпич». Хотя последний тоже часто заменен словами do not enter. Чтобы облегчить трафик, и в США, и в Канаде есть специальные полосы, крайне удобные для тех, кто едет в машине не один. Их название — High‑occupancy vehicle lane, то есть «полосы движения для автомобилей с высокой загрузкой». Езда по ним позволяет реально сократить время на участке дороги, забитом машинами. Обозначены они на асфальте вытянутым белым ромбом. Крайне редки в Канаде повешенные перед перекрестком знаки со стрелками, обозначающими направление движения по полосам. Их заменяет лишь разметка на асфальте. Но даже если вы случайно встали не в тот ряд, доброжелательные канадцы обязательно вас пропустят туда, куда вам нужно.
Турция
Путешествовать по Турции на автомобиле, вопреки предубеждениям, весьма комфортно. Главное помнить о том, что чем восточней, тем беднее. И, соответственно, дороги на востоке страны заметно хуже. Но турки улучшают ситуацию с каждым годом. Масштабы дорожного строительства здесь впечатляют. Скоростные автомагистрали протягиваются все дальше с запада на восток, действующие дороги расширяются, грунтовки асфальтируются, а серпантины заменяются туннелями.
То есть, дороги вокруг Измира, Мармариса, Бодрума в целом лучше, чем у Коньи и Каппадокии. Но отказывать себе в поездке на авто внутрь страны из‑за этого, конечно, не стоит. Турция стремится быть цивилизованной страной, и поэтому строительство дорог тут ведется так, чтобы не мешать основному трафику. Лучше побеспокоиться о движении в условиях тесноты городских улиц. Местные водители ведут себя очень спокойно, обгоняют аккуратно, но уступать дорогу не торопятся, поэтому в городах бывает сложно въехать в плотный поток, выезжая с парковки. Сигналы светофора часто трактуются с истинно восточной беспечностью: первые и последние 3-4 секунды красного света, как правило, воспринимаются как зеленый.
Турция. Иллюстративное фото./ AFP/Scanpix
На трассах очень помогают разумно расставленные знаки запрета обгона и его отмены, все повороты указываются заранее. Указание количества полос, разметка — все на высоте. Лишь на привычном для нас красном знаке «Стоп» вместо европейского STOP значится турецкое DUR.
Новая Зеландия
Новая Зеландия для автопутешественников представляет с точки зрения передвижения и дорог лишь одну сложность: здесь левостороннее движение. В остальном правила в этой стране не сильно отличаются от остального мира. Важно помнить, что транспортное средство, совершающее поворот, должно уступать дорогу движущемуся прямо, а правило «помехи справа» вступает в силу лишь когда никто не поворачивает или поворачивают оба. Непривычный дорожный знак, выглядящий как белый круг с широкой черной полосой наискосок, означает ограничение скорости 100 км/час.
Флаг Новой Зеландии. / Marty Melville/AFP/Scanpix
Стоит быть внимательнее обычного при обгонах, которые сильно затруднены как узкими извилистыми дорогами, так и непривычным левосторонним движением. Отличительным свойством путешествий по Новой Зеландии является то, что расстояния на самом деле больше, чем кажутся на карте, дороги часто узкие, а разрешенная скорость невелика. Поэтому время на перемещение между намеченными пунктами можно недооценить.
Кроме этого, тут важно следить за количеством топлива, заправок может не быть добрую сотню километров. Зато многие кафе предлагают водителям освежиться бесплатным кофе, ориентиром служит надпись «free driver reviver» на придорожном указателе.
Найти место для ночевки вблизи от дороги в стране не составляет особого труда: мотели тут очень комфортабельны и доступны по цене. За те же деньги, что в Европе, обычно предлагается просторный номер с кухней и оборудованием. А машину, как правило, можно припарковать прямо возле двери прямо в комнату.
Кипр
На чудесном острове Кипр прекрасный климат практически круглый год и такие же прекрасные дороги. Минус только один: как и в Великобритании, и в Новой Зеландии тут левостороннее движение. Впрочем, все, кто когда‑либо пробовал водить машину на острове Афродиты, признаются: навык левостороннего вождения обычно появляется быстро - на второй‑третий день уже вполне все осваиваются. Главная сложность — научиться ощущать левый габарит автомобиля, который оказывается не около левого плеча, а гораздо дальше от него.
Помимо необходимости держаться левой стороны дороги, нужно постоянно отдавать себе отчет в том, что обгон можно совершать только справа! И, разумеется, помнить: самая скоростная полоса на многорядной трассе — правая, а не левая, как мы привыкли.
Флаг Новой Зеландии. / Marty Melville/AFP/Scanpix
Интересно, что при этом правило «помехи справа» на перекрестах сохраняется! Потому при круговом движении автоматически имеет преимущество тот, кто уже на «кругу», где движение происходит по часовой стрелке, а не против, как, например, в России.
Освоив все эти хитрости, вы получите истинное удовольствие как от поездки по безупречным кипрским трассам, так и по узеньким гравийным горным дорожкам, на которых захватывает дух. Однако последними ни в коем случае не стоит пренебрегать. Ведь только в горах можно познать настоящий Кипр с его деревенским укладом жизни, вкуснейшей едой в домашних тавернах и тишиной уединенных монастырей.