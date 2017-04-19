Семь стран, по которым приятно путешествовать на автомобиле

Германия

Знаменитые немецкие автобаны, на которые во время Второй мировой садились советские самолеты‑истребители, безусловно, привлекают автопутешественников, пишет Рамблер/Путешествия. Бессмертные слова «и какой же русский не любит быстрой езды» из гоголевских «Мертвых душ» в Германии обретают особое значение. К тому же здесь крайне интересно наблюдать за BMW и Audi с немецкими номерами: как правило, именно эти машины носятся с космической скоростью по трассам. И когда ты сам мчишься со скоростью 160—180 км/ час, невольно задаешься вопросом: с какой же скоростью тогда летят они⁈ Но, что удивительно, уступать дорогу таким машинам тут даже приятно.

Автобан. Иллюстративное фото./ Wikipedia / Internet.

Посмотреть на феерические развязки из четырех‑пяти уровней возле каждого крупного немецкого города, ощутить собственным телом то, что меняя направление движения, ты абсолютно не снижаешь при этом скорости — еще один повод поездить по Германии на автомобиле.

Передвигаясь по Германии на машине, стоит иметь в виду, что все туалеты на заправках вдоль автобанов немцы сделали за последние пару лет платными. Правда, часть стоимости жетона за посещение туалета можно вернуть, если тут же, в магазинчике при заправке что‑то приобрести: хоть шоколадку, хоть пиво.

Сеть дорог (и автобанов, и второстепенных, и даже сельских) здесь достаточно плотная, так что очень комфортно путешествовать из одной земли в другую. К примеру, проехать из Рейнланд‑Пфальца с его винными маршрутами до Баден‑Вюртемберга с Боденским озером. Или наоборот проехать из Баварии на юге страны до земли Саар на самом западе.

Австрия

Специфику австрийских дорог выделить сложновато, поскольку, как и во всей Западной Европе, они великолепного качества и с отличной инфраструктурой. Тем не менее, ряд приятных особенностей делают эту небольшую страну очень комфортной для автопутешествий. В частности, даже при плохой погоде (дождь, снег) полотно автомагистрали остается сухим. Разумеется, от мелких брызг никуда не деться, но нет ни малейшей лужицы. Дорога идеально плоская, с точно рассчитанным уклоном, так что воде просто негде задерживаться, она вся сразу же стекает к обочине.

Качество покрытия здесь такое, что сотни тысяч тяжелых фур, ежегодно пересекающих Австрию во всех направлениях, не создают хоть сколько‑нибудь заметной колейности. Дорога всегда ровная, гладкая и сухая. Еще один плюс в том, что в любое время суток по австрийским автобанам можно ехать со скоростью 130 км/час, которую австрийцы непременно соблюдают. Помогают в этом идеально закрепленные светоотражатели. Они «выделяют» все изгибы и повороты трассы, которые становятся видны далеко вперед. Специальные барьеры предохраняют от диких животных.

Австрия. / wikipedia.org

На маленьких дорожках, которые в изобилии вьются серпантином по всем Альпам, везде есть знаки ограничения скорости. Они проставлены очень продуманно и четко отражают реальность. И если написано «40», то 50 км/час действительно может быть опасно. Важно знать, что зимой даже второстепенные горные дороги чистят и убирают от снега, но все же горы накладывают свои ограничения и потому на летней резине сюда даже не стоит соваться.