Порошенко в Лондоне сравнил Россию с ненасытным крокодилом

Украинский лидер сослался на афоризм Уинстона Черчилля "Миротворец - тот, кто кормит крокодила в надежде, что он съест его последним". "Черчилль сказал в январе 1942 года: "Каждый надеется, что если он достаточно накормит крокодила, крокодил съест его последним", - процитировал Порошенко телеканал "112 Украина" .

"Есть одно место, где эти слова особенно актуальны. Это Украина, а этот крокодил, которого многие хотели бы покормить, чтобы он не съел их сегодня, - это Россия", - заявил Порошенко.

Он призвал не надеяться, что "Россия удовлетворит свой аппетит" и "не будет распространять свое влияние дальше". "Россия не наестся. Она не верит в демократию и права человека, она верит в доминирование над миром и зону влияния, она не играет по правилам, она верит только в одно правило: Россия побеждает всегда", - подчеркнул украинский президент.

С крокодилом в 2015 году сравнивал Россию экс-президент Грузии и бывший советник украинского президента Михаил Саакашвили: "Я еще в 2008 году (после южноосетинского конфликта - прим. ред.) говорил о том, что следующей целью России станет Украина и прежде всего Крым. <...> Если подкармливать крокодила, то его аппетит будет разыгрываться все больше и больше", - сказал Саакашвили в интервью немецкой газете Die Zeit.

Как передает "Интерфакс-Украина" , Порошенко заявил также, что Россия не выполняет свои обещания и не заинтересована в мире на востоке Украины. "Москва не просто отвергает мировой порядок. Она пытается построить альтернативную реальность, основанную на альтернативных ценностях. Тирания вместо демократии, нетерпимость вместо уважения", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что Россия нарушила все двусторонние договоренности, по которым Москва признавала и гарантировала суверенитет и территориальную целостность Украины. "Сегодня она нарушает свои бесчисленные обещания в рамках минского процесса. Нет эффективного прекращения огня, нет освобождения заложников и незаконно удерживаемых лиц, нет доступа (на неконтролируемую Украиной территорию) у международных гуманитарных организаций. В этом никто не виновен, кроме России. Она продолжает отправлять в Украину войска, тяжелое оружие и боеприпасы, превращает Крым в крупнейшую военную базу в мире", - сказал Порошенко.

По его словам, на Украине нет мира по одной причине - в этом не заинтересована Россия. Президент Украины сообщил, что и во время последних переговоров в нормандском формате Россия снова давала очередные пустые обещания.

На сайте украинского президента сообщается, что в ходе официального визита в Великобританию он встретился с лидером фракции правящей Консервативной партии Дэвидом Лидингтоном, председателем группы дружбы по связям с Украиной в британском парламенте Джеральдом Говартом и председателем комитета парламента по иностранным делам Криспином Блантом.

Порошенко положительно оценил посещение Донбасса делегацией комитета палаты общин парламента Великобритании и подготовленные по итогам этой поездки рекомендации о необходимости продолжения режима санкций против РФ. Во время встречи обсуждались вопросы украинского-британского сотрудничества по линии НАТО и ход реализации программы структурных реформ на Украине.

Накануне, 18 апреля, Порошенко поучаствовал в телефонном разговоре в нормандском формате - обсудил по телефону ситуацию в Донбассе с лидерами стран нормандской четверки - канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и российским президентом Владимиром Путиным. Все подтвердили приверженность выполнению минских соглашений в сфере безопасности и по политическим аспектам урегулирования ситуации, а также положительно оценили возобновление пасхального перемирия на востоке Украины.

Нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда на праздновании 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. В ходе переговоров были разработаны так называемые минские договоренности, предполагающие не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако этот план до сих пор не выполнен.