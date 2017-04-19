Мануэль Нойер выбыл до конца сезона из-за перелома ноги в матче Лиги чемпионов

Стратегия дальнейшего лечения спортсмена определится после углубленного медицинского обследования, которое будет проведено по прибытии Мануэля в Мюнхен.

Нойер получил перелом левой стопы во время третьего гола "Реала", который забил Криштиану Роналду на 15-й минуте первого дополнительного тайма.

Как сообщает ТАСС со ссылкой агентство France Presse, страж ворот бундестим выбыл на восемь недель и может пропустить Кубок конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля.

Накануне в Мадриде "Бавария" уступила "Реалу" в дополнительное время со счетом 2:4 и выбыла из розыгрыша главного трофея Лиги чемпионов УЕФА. В первой игре в Мюнхене победу также одержал "Реал" (2:1). Все пять мячей мадридцев забил Криштиану Роналду.