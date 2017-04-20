Тарту поддерживает присоединение к городу волостей Луунья и Тяхтвере

В феврале этого года правительство страны предложило объединиться Тарту и волостям Луунья и Тяхтвере. Тартуское горсобрание решило согласиться с этим предложением при условии, что волости присоединяются к городу. За это решение проголосовали 34 депутата, против был один.

Тарту хочет, чтобы общественно-правовой статус города как юридического лица сохранился, чтобы сохранилось действие все правовых актов города и его символика. Из правовых актов волостей сохранят силу те, что необходимы для предоставления общественных услуг и регулирования действия подотчетных волостным властям учреждений, а правовые акты города Тарту при этом не перекрывают компетенцию этих документов автоматически.

Также на первых порах сохранятся действия общих планировок, программ развития и бюджетные стратегии города Тарту и волостей Луунья и Тяхтвере. Новая общая планировка будет установлена через три года после предстоящих в этом году муниципальных выборов, предполагается утвердить новую программу развития и бюджетную стратегию не позднее октября 2018 года.