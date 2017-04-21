Женщина обнаружила в ополаскивателе для рта мерзкое существо

«Пару месяцев не использовала этот ополаскиватель. А недавно обнаружила в голубой жидкости белое, пушистое, круглое образование. Обращаюсь к вам, чтобы выяснить что это, откуда оно взялось и не опасно ли для здоровья», - заявила женщина.

Микробиологи, которым журналисты показали незваного гостя, удивились и без промедления подвергли его исследованию под микроскопом. «Видны волосы (не человеческие). Очень интересная картина. Вообще позволяет думать, что это действительно живая сущность. В таких случаях растут грибы, но не слышал, что такое может появиться в ополаскивателе для полости рта», - рассказал исследователь Янис Лиепиньш.

В свою очередь, директор по маркетингу Oriflame Эгмонтс Галиньш поясняет: «Мы утверждаем, что продукт не несет опасности здоровью. Проблема с качеством появилась, когда одна из составляющих жидкости отделилась от основной массы. Будем исследовать, чтобы узнать, что произошло с продуктом в определенных условиях».

Представитель компании согласился прополоскать рот чудной жидкостью.

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