Нестор на встрече с Райаном: мы высоко ценим вклад США в безопасность Европы

«Эстония высоко ценит вклад Соединенных Штатов Америки в безопасность Балтийского региона и Эстонии, а также в безопасность всей Европы, – сказал Нестор. – Мы – союзники и друзья, разделяющие общие ценности. Сотрудничество с США в области безопасности и экономики очень важно как для Эстонии, так и для Европейского союза».

Руководитель пребывающей в Эстонии с визитом делегации Палаты представителей США Пол Райан отметил, что у визита две основных цели: подтвердить приверженность США НАТО и поблагодарить Эстонию за то, что она направляет на оборонные расходы 2% от ВВП.