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Нестор на встрече с Райаном: мы высоко ценим вклад США в безопасность Европы

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Rus.Postimees.ee
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Пол Райан и Эйки Нестор | ФОТО: Erik Peinar

Сегодня на встрече со спикером Палаты представителей Полом Райаном спикер Рийгикогу Эйки Нестор поблагодарил США за вклад в безопасность Европы и Балтийского региона. Стороны также обсудили сотрудничество в области безопасности и экономики, а также электронные решения Эстонии.

«Эстония высоко ценит вклад Соединенных Штатов Америки в безопасность Балтийского региона и Эстонии, а также в безопасность всей Европы, – сказал Нестор. – Мы – союзники и друзья, разделяющие общие ценности. Сотрудничество с США в области безопасности и экономики очень важно как для Эстонии, так и для Европейского союза».

Руководитель пребывающей в Эстонии с визитом делегации Палаты представителей США Пол Райан отметил, что у визита две основных цели: подтвердить приверженность США НАТО и поблагодарить Эстонию за то, что она направляет на оборонные расходы 2% от ВВП.

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