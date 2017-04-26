Виновник ДТП, в котором погибла его спутница жизни, отправлен в тюрьму

Согласно обвинению, Аллан Аас 1 января 2014 года рано утром на Тартуской улице в Раквере на машине Mercedes вылетел с дороги и врезался в дерево. В ДТП серьезные повреждения получила его спутница жизни Геттер, которая позднее умерла в больнице. Согласно экспертизе, скорость машины была как минимум 80 км/ч, хотя на том отрезке дороги максимальная скорость — 50 км/ч, пишет Virumaa Teataja.

Смягчающим обстоятельством суд посчитал признание вины и сожаление о случившемся подсудимого. А также отсутствие у Ааса действующих уголовных наказаний. В то же время при назначении дополнительного наказания суд отметил, что Аас превышал разрешенную скорость и после трагической аварии. Наказание о лишении водительских прав вступит в силу после отбытия тюремного срока.

Суд удовлетворил иск матери Геттер о возмещении материального ущерба в размере 3124 евро. Иск о нематериальном ущербе суд отклонил, объяснив это тем, что мать Геттер просила возместить ущерб внуку, при этом не имея прав представлять его интересы.

Помимо материального ущерба, Аас должен будет выплатить свыше 2500 евро на производственные расходы.