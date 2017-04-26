Крупный эстонский судовладелец, скорее всего, продаст принадлежащий ему паром

18 апреля суд аннулировал наложенный на судно запрет на его продажу. Запрет был введен в связи со спором между принадлежащей Леэдо судовой фирмой Väinamere Liinid OÜ и оператором портов, государственной фирмой Saarte Liinid по поводу портовых пошлин на общую сумму в один миллион евро.

«Я не хочу давать пространные комментарии, но, скорее всего, судно готовят к продаже», - сообщил BNS член правления Saarte Liinid AS Яанус Тамкиви. По его словам, спор между Леэдо и компанией Saarte Liinid еще не завершен и в ходе поиска компромисса Леэдо в покрытие требований решил дать другой залог.

В 2002 году фирма P&O Scottish Ferries приобрела у предприятия Леэдо Saaremaa Laevakompanii построенное 1971 году на судоверфи Meyer Werft в Папенбурге в Германии судно St. Ola.

Длина парома 86,31 метров и ширина - 16,31 метра, судно берет на борт 480 пассажиров и 110 автомашин, его скорость достигает 14,5 узла.